"Estamos haciendo esfuerzos para concienciar a los niños"

El presidente del Banco de Alimentos de Huelva, Juan Manuel Díaz Cabrera, se mostró muy satisfecho por la continuidad en la colaboración entre su institución y el Decano. Díaz Cabrera se mostró especialmente realizado con el día a día: "Me apasiona porque estoy acostumbrado a ir estresado y no lo he dejado de estar. Tenemos un funcionamiento similar al de una empresa, con 75 voluntarios. Nos gustaría tener más, que sea gente cualificada, que aporte y que sepa que esto es un esfuerzo social no remunerado".

Entre las muchas iniciativas que tiene el Banco de Alimentos está la de "hacer un esfuerzo para concienciar a los niños sobre la comida que se tira. En el mundo desarrollado se tira un tercio de la comida que se produce y la mitad de ese despilfarro se da en los hogares". Díaz Cabrera admite que "Huelva es solidaria", pero lamenta que "somos pocos. La provincia tiene 510.000 habitantes y estamos muy dispersos". Así, explica que "en la última campaña de recogida de alimentos logramos 135.000 kilos de alimentos, no ha sido la cifra más alta, pero está muy bien". Por primera vez desde que comenzaron a colaborar el Banco de Alimentos y el Decano se intercambia un solo kilo de alimentos por una entrada: "Estos años atrás ha sido una entrada por cada cinco kilos, también por siete, cuando lo hicimos en Segunda... El máximo de kilos que hemos recogido en las promociones de entradas del Recreativo ha estado en torno a 4.000".

También contó Díaz Cabrera que "estamos dando un curso de 250 horas para darle la caña a las personas, para instruirlas" y aseveró que "del 18 al 24 habrá una campaña a nivel andaluz, explicando qué son los bancos de alimentos, que serán avalados por distintas personalidades. En nuestro caso es Carolina Marín. La colaboración consiste en llamar a un número para que te cobren 1,2 euros, que no es una gran cantidad, pero hay que llamar. Esta propuesta es piloto y la hemos hecho a toda velocidad porque el proyecto nació en febrero".