Con todo por hacer

El reloj del Decano comienza a funcionar de nuevo esta semana después de casi un mes de parálisis institucional. Hoy se reúne la Mesa de Contratación para abrir el segundo de los sobres de las ofertas de compra. Si ambas cumplen los requisitos, los responsables municipales emitirán un informe con la argumentación de la puja vencedora y en 24-48 horas se ejecutará la compra. El Ayuntamiento espera que todo el proceso concluya con la celebración del pleno extraordinario que valide la operación el jueves como muy tarde. Desde entonces si el elegido es Paco Mendoza deberá poner en marcha un proyecto en el que prácticamente todo está por hacer. Si la oferta ganadora es la de Krypteia Capital el trabajo avanzado será válido por la continuidad de Juanma López. En los dos casos el Recre lleva un mes de retraso en la puesta en marcha de su proyecto.

Los dos aspirantes saben que el Recre necesita mucho capital a corto plazo

Tras la finalización del campeonato hace un mes, el proceso de venta eclipsó, solapó y en gran medida congeló todos los movimientos naturales de un club demasiado pendiente de su futuro institucional como para afrontar las labores normales de cada final de campaña. En un tiempo de altas, bajas, renovaciones y reconstrucciones apenas pudo mover ficha el Recre. Óscar Carazo tocó las teclas básicas como las renovaciones pactadas de Diego Jiménez o Marc Martínez, apalabró la continuidad de Núñez y realizó una labor de scouting encomiable sin tener la certeza de que fuese al final realizable. Incluso se tocaron jugadores, a los que de palabra se les pidió esperar. Unos decidieron ganar tiempo, otros directamente lo rechazaron. Hombres como Caye Quintana, Boateng o el técnico Iván Ania recibieron la llamada del Recre. Sólo el onubense aceptó esperar. La venta lo paralizó todo. La primera incógnita en despejar es la de Juanma López. Si sigue o no con la gestión lo marca todo. A partir de ahí, el resto. La piedra angular en el plano deportivo es el entrenador. El Recre todavía no tiene director de orquesta. Es la primera pieza del puzzle. Si Eurosamop sigue con Krypteia Capital, lo hará Óscar Carazo como director deportivo y su agenda tendrá validez. Si no lo hace, habrá nuevo director deportivo encargado de poner en marcha todo el proyecto. En ese caso la continuidad de varios de los jugadores con contrato está en el aire por su vinculación con López o porque se verían liberados del compromiso verbal adquirido como es el caso de Marc Martínez, con quien el nuevo responsable tendría que volver a sentar.

Es fundamental. Sin saber realmente los recursos disponibles nada se puede hacer. El club tiene unas obligaciones de pago anuales derivadas de la deuda de alrededor de 450.000 euros entre Hacienda, concurso y compromisos que vencen. Durante el último año no hubo semana sin susto o embargo. Con una entidad que genera por sí misma entre 1,5 y 2 millones de euros, los recursos no sobran. Por presupuesto global el Decano estaría entre los grandes de su grupo, pero en porcentaje destinado a su primera plantilla sólo con sus ingresos propios no lo está ya que la carga del abono de la deuda le deja un margen de maniobra limitado. Tiene demasiados compromisos de pago además del coste que tiene una estructura como la albiazul. El porcentaje de su presupuesto destinado realmente a la primera plantilla es inferior al de muchos de sus rivales aunque las cifras globales no lo parezcan. La solución para ser competitivo pasa por la inyección externa. La propuesta de Paco Mendoza anuncia una aportación inicial fuerte que permita hacer aspirante al equipo y vuelva operativo al club para gestionar sus propios recursos con normalidad. No anda lejos Krypteia Capital en su plan. No le queda otra posibilidad. Ninguno de los dos aspirantes a hacerse con el 90% de la acciones de la entidad lo hace con la Segunda B como horizonte. El futuro de cualquier inversión pasa por retornar a la LFP lo antes posible y para ello es indispensable aportar capital. Sin ese ascenso no hay retorno económico posible.

El Recre cuenta en principio con una decena de futbolistas para la próxima temporada. Con contrato tiene a Julio, Traoré, Jonathan Vila David Segura, Natalio y Víctor Barroso. Sólo Barroso y Segura son sub-23. Diego Jiménez y Marc Martínez pactaron su renovación, mientras que Núñez ya mostró su deseo de jugar una temporada más con el beneplácito de la entidad albiazul. Si el Decano respeta el compromiso adquirido con Caye Quintana se encuentra con una decena de jugadores. De ellos ocho ocupan plaza de más de 23 años. Tiene que decidir en primer lugar si cuenta con todos ellos o si bien decide dar alguna baja entre los seis que tienen contrato en vigor. A un mes escaso de que comience la pretemporada debe clarificar qué papel juegan todos estos futbolistas y moverse rápido. Deberá hacer como mínimo 12 fichajes, que serán más si cede o rescinde a alguno de los anteriores. Óscar Carazo ha hecho su trabajo, al menos hasta donde le han dejado las circunstancias del club. El tiempo apremia. Las últimas cuatro campañas comenzaron tarde, lastradas y cargadas de problemas. Un mes después de terminar el campeonato tiene todavía margen para poner en pie una planificación deportiva de garantías. Tener un entrenador y una base de futbolistas para iniciar los entrenamientos en su fecha natural parece una perogrullada, pero es que el Recre lleva cuatro años sin hacerlo. Comenzar a tiempo ya sería un salto.

A corto plazo el Recre supone pagar, pagar y pagar. A 30 junio el club debe resolver el abono a la plantilla de las deudas con AFE así como afrontar sus obligaciones con el concurso de acreedores. De ahí que el pliego contemplase la aportación inmediata de 650.000 euros. Además, el club debe presentar su correspondiente aval ante la Federación para inscribirse en la competición dentro de un mes. Son todos pasos imprescindibles para la viabilidad a corto plazo de la entidad albiazul. En total los compromisos inmediatos del Recre ascienden a alrededor de 1,5 millones de euros. Es lo que hay que poner sobre la mesa antes de empezar a caminar.

El Recre lleva dos años en un estado de interinidad que debe dejar atrás para poder crecer. La nueva realidad albiazul se debe traducir en una estructura clara acorde a los objetivos y un proyecto definido que permita superar el estado de supervivencia en el que lleva inmerso el Decano desde hace demasiado tiempo. Hay que dar una solución urgente a la situación de los empleados y exempleados recreativistas, a los que se les deben importantes cantidades desde hace años. Sin orden no es posible avanzar. El día a día debe recuperar una normalidad que permita centrar las energías realmente en el césped sin el constante desgaste extradeportivo.

Con venta o sin ella la reforma del consejo de administración era inevitable. La nueva realidad tras el proceso de venta requiere de una reestructuración de los órganos de gobierno de la entidad. Hay consejeros que ya habían tomado la decisión de salir como consecuencia del desgaste acumulado o por cansancio. Con la entrada de un nuevo propietario todo se acelera. Al accionista mayoritario le corresponderá nombrar un nuevo órgano rector de su confianza. Si se impone en la puja el grupo liderado por Paco Mendoza la presidencia la ocupará el onubense. Será el responsable de la gestión directa del club con el respaldo financiero de los empresarios que lo acompañan, aunque inicialmente será Mendoza quien ostente el timón con un consejo reducido de su confianza. En cambio, si en la venta se impone Krypteia Capital hay más incógnitas. Javier Jiménez llevará directamente la gestión de la entidad en una responsabilidad que conoce a la perfección por su pasado en el Córdoba CF. Deberá decidir si lo hace como presidente o en la figura de consejero delegado. Nombrará una directiva de su confianza en la que Eurosamop tendría representación. Con un 8% del accionariado también debería hacerlo el Ayuntamiento.

El principal activo que tiene el Recre es un pilar básico en su nueva realidad. La afición salvó al equipo, lo mantuvo en pie todo este tiempo y debe formar parte de su futuro. Tras una nueva campaña dura es crucial recuperar la ilusión. No es sencillo volver a poner en pie el ánimo tan castigado. El Decano requiere tanto de un proyecto deportivo esperanzador como de un plan social que permita que los onubenses volver al Nuevo Colombino con una sonrisa. La pasada campaña hubo más de 10.000 socios, de los un millar no pagó su carné. Los 9.000 que sí lo hicieron deben ser la base desde la que construir socialmente al club. Para que la cifra crezca de cara a la próxima campaña hay mucho trabajo por hacer. En unas semanas debería ponerse en marcha una campaña de abonados atractiva y fundamentalmente en tiempo porque en las tres últimas campañas se hizo prácticamente a las puertas del comienzo del campeonato.