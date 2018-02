La guinda a una semana para la esperanza

La suya es una carrera con kilómetros y culturas dispares a sus espaldas. De Madrid a China pasando por Rumanía o Dubai con escala en Inglaterra. Ángel López sabe lo que es vivir con la maleta a cuestas. Por ello valora "todo lo que he encontrado en Huelva". En tierras onubenses está "en casa". De su experiencia por medio mundo se queda "con Rumanía por cómo es la gente, cómo vive el fútbol y todo lo que me dio el país. Por eso vuelvo cada verano". Destaca que "allí conocí a gente que era muy feliz con 250 euros al mes y te lo daba todo, mientras en Dubai veías a multimillonarios infelices". Hace tres meses dio el paso al frente para asumir el timón de un transatlántico de la categoría. Desde entonces "soy muy feliz". Más incluso que "cuando ganaba diez veces más en China porque nunca ha sido una prioridad el aspecto económico y sí el deportivo para mí".

Ángel López sabe que el último resultado contra el Betis Deportivo hizo daño. Comprende "a la afición porque estuvimos muy mal, pero debemos relativizar y centrarnos ya en el próximo, en ganarle al Lorca". Asume que la exigencia del Recre "es máxima y a veces las condiciones con las que nos encontramos para trabajar no se corresponden, pero lo doy todo cada día para que este sueño que es sentarme en el banquillo del Nuevo Colombino dure lo máximo posible". No quiso hablar de la situación económica de la plantilla porque "parecería una excusa y no me gusta". Si el Recre perdió fue "porque no hicimos las cosas bien, no porque tuviésemos retrasos en los cobros como alguien pueda pensar. Para nosotros el aspecto deportivo está por encima de cualquier otro factor". Con quince jornadas por delante para terminar el campeonato "hay tiempo y puntos suficientes para meternos arriba". Para conseguirlo "debemos reencontrarnos con nosotros mismos para volver a ser ese equipo con agresividad que va al límite en cada balón".

El domingo el Recre tendrá delante al colista de la categoría. Ángel López asegura que "ni miro la clasificación" porque "no hay diferencia entre el Lorca y cualquier otro equipo de Segunda B cuando lo ves jugar. Debemos respetarlo y afrontar con la máxima concentración el choque porque el rival nos lo va a exigir". Una victoria contra el Lorca "sería la guinda a una gran semana para el recreativismo". Ganar "sería un gran refuerzo mental, para el ánimo de todos". No quiere hablar de objetivos más allá del choque "porque las finales se juegan en mayo".