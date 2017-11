Un goLazo dispara al Recre (0-1)

Lanzado hacia arriba. El Recre suma su cuarta victoria consecutiva ante el San Fernando y ya está en la zona alta de la clasificación gracias a un ejercicio de pragmatismo. En un partido sin mucho fútbol, con más pelea que balón y escenario que ayudó poco fue superior a su rival, supo lo que ofrecer en cada momento y al más puro estilo Segunda B hizo valer un zapatazo de Lazo para llevarse los tres puntos.

El choque pudo ser más cómodo. Al cuarto de hora el San Fernando se quedó con un menos por la expulsión de Doblas. Al Recre le ha faltado pausa y control en esa fase del choque. Con un poco de posesión y mayor circulación hubiese obligado a su oponente a correr más detrás de la pelota. El San Fernando se ha atrincherado a la espera de un despiste.

En la segunda se han equilibrado las fuerzas con la expulsión de Nacho Monsalve, pero no ha cambiado mucho el encuentro. El San Fernando daba por bueno el empate diez contra diez como diez contra once. Un punto le valía. No así al Recre que ha llegado más entero al tramo final y ha encontrado el premio con un zapatazo de Lazo con el tiempo cumplido que coloca al Recre ya en la antesala de los puestos altos de la clasificación.

Ficha técnica:

0 - San Fernando: Doblas, Nano Cavilla, Gabi Ramos, Zamora, Lolo Guerrero, Theo (Manu Palma 90’), Jacobo, Galindo, Casares (Óscar Martín 70’), Carri y Juanje (David Ramírez 16’).

1 -Recreativo: Marc Martínez, Iván Malón, Nacho Monsalve, Sergio, Diego Jiménez, Vila, Núñez (David Segura 79’), De Vicente, Boris, Gorka (Carlos Calvo 79’) y Lazo (Mario 90’).

Árbitro: Ruiz Aguilera. Mostró amarilla al local Doblas (4’ y 16’), Casares (20’), Gabi Ramos (45’), Nano Cavilla (57’), Zamora (79’), Óscar Martín (90’), por el San Fernando; y a Gorka (11’), Nacho Monsalve (22’ y 62’).

Gol: 0-1 Rafa de Vicente (89’)

Incidencias: Encuentro disputado en el estadio Iberoamericano Bahía Sur de San Fernando ante unos 2.102 espectadores con más de un millar de aficionados del Recre en las gradas para animar al Decano. Terreno de juego en muy malas condiciones. Mucho viento.