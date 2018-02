El futuro pasa por La Línea

El futuro de Ángel López pasa por La Línea. Nadie fija sobre el choque la palabra ultimátum, pero los mensajes son coincidentes. Todo dependerá del marcador ante la Balona. Los resultados ponen y quitan entrenadores y estos últimos fueron negativos hasta el punto de poner encima de la mesa el futuro la continuidad del preparador. Sólo un triunfo garantizará la continuidad del preparador recreativista.

El discurso del presidente albiazul, Manolo Zambrano, es claro en este sentido. El dirigente recreativista aseguró ayer en la presentación del Proyecto Recreo que "los entrenadores en el equipo que estén, dependen de los resultados". Zambrano habla con conocimiento de causa. Recuerda que "era entrenador y me destituyeron y ahora estoy en la otra parte". Entiende que "hay entrenadores que no consiguen los resultados esperados y se les da más tiempo porque su metodología es buena, la identificación con la plantilla es grande o con la afición, pero al final la competición son resultados". Por lo tanto, "como cualquier otro entrenador Ángel está sujeto a los resultados".

El bache en el que se encuentra el Decano "me preocupa a mí y a todos los que formamos el Recre y su entorno". Recordó sobre la llegada del técnico al banquillo que "igual que estábamos muy contentos en aquellos cuatro o cinco partidos, ahora estamos preocupados pues el fútbol muchas veces te dice que no todos es tan fácil. Hay momentos en los que las cosas no salen como uno espera. Pero creo que con trabajo, ganas e ilusión saldremos adelante".

El capitán albiazul Antonio Núñez, también presente en el acto, pidió "paciencia" aunque asume que "la derrota con el Lorca es de las que duelen por el rival que es y por la semana con tantas noticias buenas que habíamos tenido. Era uno de esos partidos que teníamos que ganar sí o sí y no lo hicimos, por lo que duele el doble".

El vestuario sabe que la situación actual es compleja. Desde su experiencia lanzó un mensaje "de calma" porque "perder los nervios sería lo peor en estos momentos". Los jugadores están "centrados en ganar el domingo que es lo único que nos sirve en estos momentos". Además, insistió en que "el vestuario está con Ángel López desde el primer día porque creemos en él y en la forma de trabajar que tiene".

La plantilla albiazul asume "nuestra responsabilidad" porque "sabemos que no están saliendo bien las cosas". Por ello, el pasado lunes "nos reunimos todos los jugadores y el cuerpo técnico y nos dijimos lo que habíamos hecho bien y lo que no para buscar los porqués del bache".

Zambrano insistió además en el avance institucional del club al margen de la situación deportiva actual. "Sabemos que con el trabajo que se está realizando a nivel institucional para traer normalidad nos encontramos muy cerca de lograrlo a corto plazo pero el Recreativo sigue siendo un club de fútbol en el que la pelota siempre manda". En este sentido asumió que "podemos estar trabajando bien en los despachos y si los resultados no acompañan surgen los problemas o podemos estar trabajando regular en los despachos y con resultados positivos y se olvidan los problemas". A pesar de ello defendió que "no es momento de tirar la toalla, sabemos que este proyecto va a salir adelante. Tenemos una ciudad entera detrás de nosotros y volveremos al lugar que merecemos".

Manolo Zambrano fue más allá de la crisis actual de resultados. El dirigente reconoció que "esta plantilla se hizo en un mes y así puede salir bien, regular o mal, pero es más difícil que salga bien cuando hay equipos que se han llevado años para salir de Segunda B". Por ello rebajó la exigencia porque "para mí salir bien después de dos años salvándonos en la última jornada es recuperar la estabilidad, la normalidad y ese es el camino que estamos llevando con ciertos altibajos".

No obstante, para la próxima temporada "con un proyecto con más tiempo, más plazos y más garantías se podrá exigir algo más. Este año sin caer en el conformismo hay que centrarse en recuperar la normalidad y sentar las bases para el año que viene afrontar un proyecto más ambicioso".