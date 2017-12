Compareció Ángel López con rostro tranquilo a la rueda de prensa posterior al encuentro que disputó su equipo ante el Jumilla en el Nuevo Colombino en la tarde de ayer. El míster consideró la derrota como "inmerecida por completo, pero el fútbol es cruel por naturaleza. Cualquiera que vea el partido y vea nuestras llegadas y el peligro que ha creado el Jumilla entenderá que el equipo que más ha expuesto es el Recreativo, pero el resultado es el que es. Mi papel ahora es recomponer esas cabezas y esos corazones".

Continuó explicando el preparador madrileño que ahora que se ha llegado al ecuador de la competición es "la hora de hacer evaluaciones" y apuesta por "hacer una segunda vuelta mejor que la primera. Tengo que sacar el máximo de los jugadores y hacerles ver que todavía podemos dar un poco más".

Hemos querido dar un paso más. El equipo puede jugar directo y también puede ir hacia delante con el balón"

Cuestionado por los merecimientos acumulados, insistió el entrenador albiazul en su concepción futbolística: "El fútbol no lo mido por goles, sino por cantidad de llegadas. Creo que hemos sido valientes y atrevidos y estas cosas pasan. Toca sacar fuerza de flaqueza".

Ángel López no se vio sorprendido por el Jumilla, ya que "era el Jumilla que esperaba. Titi es un jugador peligroso, ofensivamente corrían y corrían bien". En cuanto a su equipo comentó que "hemos decidido meter más creatividad, hemos apostado por Mario, que está entrenando genial; Diego ha estado a un nivel muy bueno, Joni ha estado espectacular... El equipo ya no tiene que jugar con el agua al cuello y por eso hemos ido un paso más hacia delante". A pesar de que hubo cuatro cambios en el once inicial con respecto al encuentro que el Decano perdió ante Las Palmas Atlético, López considera que "no ha habido ninguna revolución. Para mí se ha dado un paso hacia delante porque creo que con balón podemos marcar la diferencia y jugando directo también".

Explicó el míster recreativista que "Manu Miquel ha hecho un golazo en todos los sentidos y nos ha hecho daño. Hemos puesto a Gorka, a Segura... Prefiero perder al final que ser conservador". Pese a la derrota, Ángel López quiso dejar claro que "pienso que la línea sigue siendo positiva porque el Recre de hoy no es el de Las Palmas", al tiempo que explicó que "nosotros no queremos dejar indiferente a nadie".

Del parón invernal sólo quiso comentar que "nos viene bien" y añadió que "se tiene que hacer y todo lo que nos venga será bienvenido". Por último, el ex de Getafe, Guangzhou, Al Shabab o Petrolul Ploiesti indicó que su creencia es que "el equipo ha rendido muy bien a día de hoy. Antes del partido el Recreativo era el mejor equipo de las últimas seis jornadas -argumentó con una clasificación parcial en un folio que sostenía en su mano y que enseñó a los presentes-. Eso me hace estar orgulloso de estos jugadores".