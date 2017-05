Un final por la vida

Una final con todas las letras y las cuentas muy sencillas. El Recre debe ganar. No necesita más cálculos que ese. Vencer al San Fernando y se acabó la temporada. Es así de sencillo y de complicado a la vez. El Decano afronta su gran partido, el choque que va a marcar su futuro y su supervivencia. Tiene una bala para sentenciar la temporada o tendrá que depender de otros. Después de un año durísimo plagado de problemas y dificultades afronta el partido decisivo ante un rival que se la juega igualmente. Es una final para los dos. Caer significa tener pie y medio en la promoción de permanencia.

Pavón tiene a todos sus hombres preparados. Las únicas bajas son las de Mario Marín y Zamora, ambos lesionados de larga duración. En un duelo tan trascendental nadie quiere quedarse fuera. El técnico trabajará hoy por última vez en una sesión de activación antes de concentrar al equipo. Dará los últimos detalles para el choque. Tiene un dilema fundamental el técnico: la delantera. Iván Aguilar vuelve después de cumplir un partido de sanción y Rubén Mesa hizo dos goles en Granada. En condiciones normales el primero sustituiría al segundo. Ahora en cambio los tantos del pacense le hacen acreedor a un puesto en el once inicial. La mejor alternativa para contar con los dos es reubicar a Núñez en la banda y sacrificar a Fran Machado, aunque obligaría al Decano a salir con toda la pólvora desde el comienzo en un partido que puede ser muy largo. La línea de atrás no tendrá cambios y en el centro del campo Jesús Vázquez y Rafa de Vicente formarán en el medio. Domínguez completará el once.

La fragilidad albiazul es lo que más preocupa a los técnicos. Es cierto que al equipo le cuesta definir sus ocasiones, pero las genera en cantidad suficiente. En cambio atrás con muy poca presión por parte de los rivales termina por sufrir en exceso.

No estará sólo el Recre. Para su duelo clave pidió el apoyo de su gente y Huelva respondió con paso firme y al unísono. Unas 20.000 personas llenarán hoy el Nuevo Colombino para desequilibrar la balanza a favor de los recreativistas. El ambiente será el elemento decisivo. Quien mejor gestione su estado anímico tendrá mucho ganado. El Decano contará con 20.000 personas empujando, las mismas que tendrá enfrente el San Fernando. Es la euforia contra el miedo. Los recreativistas deben transformar el estímulo en impulso y los gaditanos luchar para no quedar superados por el ambiente que les espera. Requiere igualmente un ejercicio de madurez por parte de la afición onubense. Toca apretar y animar a partes iguales, transmitir fuerza y alimentar la debilidad del oponente sin olvidar la presión que puede llegar a sentir el colegiado.

Los albiazules no se imponen en su campo desde que en el mes de febrero vencieron a los linenses de la Balona. Fue aquel partido épico con gol de Miguelito en el tiempo añadido. Como una señal, ahora requiere una vez más de su épica para encarar el choque más importante de la historia reciente del club. Igualados con 43 puntos el Decano sabe que si vence habrá superado a su rival en tres puntos con el goal average a su favor y viajará a Cartagena sin nada que hacer.

El San Fernando llega a Huelva con dos bajas sensibles como son la de Castillo y Espinar. Méndez lleva toda la semana lanzando mensajes de fuerza a sus hombres, consciente del impacto que tendrá el ambiente sobre ellos. El técnico isleño sabe perfectamente que el Nuevo Colombino será tan determinante como el rival que tendrá delante.