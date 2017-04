Otra final sin respiro

Si alguien pensó que sería cómodo y fácil es que no recuerda la temporada pasada. Entonces tras vencer en la Nueva Condomina al Real Murcia al Recre se le atragantó el final del campeonato. Tanto que ante el Melilla en Huelva en el último partido de abril perdió y se obligó a un final extenuante de campeonato. Hoy los recreativistas quieren cambiar el curso de su historia para puntuar y respirar. A falta de cuatro jornadas para el final, una victoria puede tener consecuencias prácticamente definitivas tanto por lo que suma como por el desasosiego que traslada a los contrincantes, reducidos a estas alturas a Real Jaén y Extremadura por eludir una plaza de descenso directo y la de la promoción.

El Recre se la juega de nuevo en su campo, donde precisamente menos rendimiento ha ofrecido en la segunda vuelta. Si fuera de casa el Decano se ha comportado como un equipo grande de la categoría, es en casa donde más se le atragantan los partidos. Cuando cede la iniciativa y puede tirar de la movilidad de sus hombres de arriba se siente cómodo. En cambio en casa le cuesta algo más llevar el peso. Hoy el Decano tendrá un dilema con su rival. El Melilla, que presenta unos buenos números fuera de su campo. Para ello ha mostrado las hechuras tradicionales de un equipo de la categoría, con un juego práctico, sin prisas nunca y con las ideas muy claras. Es un rival al que resulta una quimera hacerle un gol y que rentabiliza al máximo los tantos que logra.

Para el choque Pavón se enfrenta al mayor reto de la segunda vuelta a la hora de confeccionar el equipo. No tiene a Jesús Vázquez por lesión y el recambio habitual que era Bonaque tendrá que jugar en el centro de la defensa por la sanción de Ubay Luzardo. Cabría la opción de colocar a Javi Cantero en el centro de la zaga y salir con Sedeño e Iván Robles, pero sería mover tres piezas para tapar una. Lo lógico es que Ale Zambrano forme pareja con Rafa de Vicente en el centro del campo. Con Pape el técnico no tiene mucha confianza. Arriba la duda durante la semana de Iván Aguilar no le debe impedir salir de inicio. Lo hará con Núñez a su lado. En las bandas Fran Machado y Domínguez tendrá que hacer un trabajo extra apoyando por dentro al centro del campo albiazul. Básicamente es aplicar la misma fórmula que durante gran parte del encuentro permitió al Recre darle un baño al Lorca y que le habría valido algún punto de no ser por la decisión errónea del asistente del colegiado.

Necesita lo máximo de su fútbol el Recre para abrir a un rival que es cierto que no tiene prisas habitualmente en su fútbol, pero también sabe que no debe dejar escapar una oportunidad de meterse en la pelea por el ascenso. Los melillenses perdieron después de 19 jornadas ante la Balona la semana pasada y eso los obliga a sacar los tres puntos de esta mañana. El Decano espera que eso sea una ventaja para sus intereses en cuanto a que obligue a su rival a ser más abierto de lo habitual.

Es una final, otra más en el camino hacia la permanencia, y para afrontarla contará el Recre con su mejor jugador. No estará sobre el verde, sino en la grada, donde de nuevo la afición jugará un papel fundamental. Sostén desde hace mucho tiempo del equipo y del club, hoy además está llamada a aportar el plus que equilibre las fuerzas entre el Recreativo y el Melilla. El ambiente y el impulso desde la grada serán determinantes una vez más.