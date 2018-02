Una final en plena transición

No es uno de los temas que suele sonar ni en la previa ni en el intermedio de los encuentros que se disputan en el Nuevo Colombino, pero si esta tarde Recreativo y Écija tuvieran que elegir la banda sonora de su partido sería lógico que se acordasen del tema fetiche de Presuntos Implicados, Cómo hemos cambiado. Y es que poco queda de aquella ilusión albiazul por colarse entre los mejores del Grupo IV y pelear por el retorno a la Liga de Fútbol Profesional. Menos aún permanece del Écija que sorprendió durante buena parte de la primera vuelta, no sólo con sus resultados, sino con un fútbol atrevido, asociativo y vistoso que permitió a los astigitanos erigirse en equipo revelación tras su meteórico ascenso desde Tercera División.

No hay más que mirar a las variaciones estructurales que han sufrido ambas escuadras desde entonces. El Recre, que ha convertido su banquillo en un agujero negro para los entrenadores. Primero succionó a Casquero, resistiendo Ángel López y ahora tras devorar al madrileño ha sido César Negredo el que se ha mantenido en el cargo, mientras que los sevillanos prescindieron de Juan Carlos Gómez, que en los últimos meses había visto elevado exponencialmente su prestigio.

El debut de Negredo se produce con razones circunstanciales, ya que el club sigue realizando las gestiones pertinentes para encontrar un nuevo entrenador, pero, aunque sea irrelevante el director de la orquesta, lo cierto es que es hora de que vuelva a sonar la melodía en el Nuevo Colombino. La clasificación convierte al Decano en un faquir caminando por una cama de pinchos, algo a lo que está acostumbrado en los últimos tiempos, pero que no deja de ser molesto.

Se reviste el partido de una importancia poco acorde a un momento de transición. El Recre necesita vencer para no caer en un precipicio y en su intento de escalada lo positivo es que recupera a varios jugadores para la causa. Volverán tras cumplir sanción en La Línea José Carlos Lazo y Nacho Monsalve, mientras que De Vicente también podrá ser de la partida después de no haber podido jugar ante la Balona al encontrarse indispuesto a última hora. A ellos hay que sumar al delantero Natalio, que llegó tras el cierre del mercado invernal como agente libre y no pudo debutar el pasado fin de semana. Arreglado el asunto burocráctico el ex de Castellón, Almería o Numancia, entre muchos otros, tendrá sus primeros minutos como albiazul en la tarde de hoy. Así, la única baja para Negredo seguirá siendo la del capitán Antonio Núñez, al que aún le quedan algunas semanas para reaparecer.

El Écija, por su parte, ha desplazado a todos los disponibles a Huelva, a excepción del canterano del Córdoba Sergio y Dani Palao, mientras que Jorge Canillas y Escardó tampoco han podido formar parte de los nominados al no haberse recuperado a tiempo de sus respectivas dolencias. La llegada al banquillo azulino de Marc Domínguez ha servido para frenar la caída libre de los hispalenses, aunque, después de dos victorias y un empate con el entrenador catalán, la sensación con la que llega el equipo astigitano a Huelva es la que le dejó la goleada recibida el pasado fin de semana ante el Extremadura (4-0).

El Recre tratará de darle continuidad a ese tropiezo para tomar aire y cambiar una dinámica negativa que ha devuelto al equipo al mismo punto en el que estaba antes de arrancar la era Ángel López, como si fuera el día de la marmota.