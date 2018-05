Un final demasiado canalla

No fue el final esperado, ni siquiera por el desarrollo del partido. El Decano no pasó demasiados apuros ante Las Palmas Atlético, si bien el adelantarse en el marcador le dio al Decano la calma suficiente para poder manejar mejor los tiempos del partido y tener muchos espacios entre líneas, sobre todo en la segunda mitad. Los insulares, no obstante, controlaban el partido, pero con un ritmo lento y previsible y con poca profundidad.

El Recre partió con un 1-4-4-2, como en los últimos encuentros, y trató de apretar alto, aunque la circulación de Las Palmas Atlético le fue llevando a campo propio. Sorprendió, de inicio, la ausencia de Casado, que había estado a un nivel alto en Granada y que había jugado en los últimos encuentros, pero Negredo decidió darle la titularidad a Julio y desplazar a Nacho al lateral zurdo.

En la segunda mitad, y con el Recre por delante, el filial amarillo se vio obligado a dar un paso adelante y ello provocó mucho espacio para el Decano, que, tras un tiempo de sufrimiento, se volvió a iluminar con la entrada de Iván Agudo entre líneas.

Defensa

Pese a la calidad individual de Las Palmas Atlético, el Recre supo defender casi todo el encuentro. Sufrió, eso sí, el Decano en las acciones a balón parado, ya que adelantaba la línea mucho y los insulares tenían buenos lanzadores. Del error más grosero defensivo nació el tanto de Las Palmas Atlético, ya que Nacho Monsalve salió fuera de su zona y no pudo cortar la jugada de ataque canaria. El Recre intentó presionar en campo contrario, pero fue incapaz, a veces por el manejo de balón de Las Palmas y otras porque el rival apostaba por el juego directo y la segunda jugada.

Ataque

El peso ofensivo del Decano lo llevó Núñez. Lazo estuvo muy apagado y Boris y Gorka estuvieron voluntariosos, pero espesos. El Recre en la primera mitad no generó muchas ocasiones, especialmente porque cada recuperación venía seguida de una pérdida y apenas era capaz de dar un par de pases de seguridad para poder estirarse; pero en la segunda tuvo unos minutos en los que gozó de ocasiones de sobra para sentenciar. Destacar el tanto de Antonio Núñez, que llegó en una acción a balón parado, uno de los puntos débiles que ha tenido el Recre en el presente campeonato liguero. La entrada de Iván Agudo fue determinante para recuperar la profundidad y el ritmo de juego en ataque.

Virtudes

El Recre volvió a mostrarse sólido durante la mayor parte del encuentro, supo competir durante todo el encuentro, excepto en la última jugada del encuentro.

Talón de aquiles

La falta de control del juego. Las Palmas le robó el balón en muchas fases del encuentro y el Recre fue incapaz de salir con dominio del esférico.