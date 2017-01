Los cuatro fichajes del Marbella, con opciones de jugar

A pesar de estar en una posición clasificatoria mucho mejor que la que ostenta el Recreativo, el Marbella ha acudido al mercado invernal para reforzar su plantel. Así, el combinado malagueño ha realizado cuatro incorporaciones que podrían viajar a Huelva, siempre y cuando entren en los planes del técnico marbellí Mehdi Nafti.

Pedro Mérida, Luis Rioja, Danilo Suárez y Ebwelle son las cuatro caras nuevas de los marbellíes. Todos ellos fueron presentados en sociedad el pasado jueves junto a Raffaele Pandalone, vicepresidente y director deportivo del club.

"Tengo mucha ilusión y muchas ganas por jugar en el Marbella", expresaba el delantero fuengiroleño Pedro Mérida. Ebwelle, ex del Barça entre otros, se decantó por la camiseta blanquilla: "Tenía más ofertas, también en Tercera, pero me gustó este proyecto y decidí venir aquí". Danilo ya debutó en el Torneo Casino Marbella y sacó sus primeras conclusiones: "Estuvimos bastante ordenados y con mucha comunicación". El último en llegar, ex del Celta, es el sevillano Luis Rioja: "La propuesta me gustó, aquí hay buen ambiente y estoy cerca de casa". Rioja que estuvo en la agenda del Decano en el pasado verano también cuenta con opciones de entrar en la convocatoria que Nafti confeccionará al término del último entrenamiento que realizará su equipo antes de emprender rumbo a Huelva para velar armas de cara a mañana. En el capítulo de salidas, el exmediapunta del Racing de Ferrol Diego Peláez se ha convertido en la quinta baja que ofrece la entidad costasoleña en lo que va de mercado invernal.

Por otro lado, el Marbella ha querido aprovechar su buena situación clasificatoria y su conversión en Sociedad Anónima Deportiva para aumentar su masa social y ha lanzado una campaña de abonados para la segunda vuelta del campeonato.