El fichaje de un central y las renovaciones, a punto

El secretario técnico del Recreativo de Huelva, Manolo Toledano, atendió a los medios tras la presentación de Casquero. El onubense habló de las distintas renovaciones que tiene pensadas el club recreativista, explicando que todas ellas tienen el visto de Juanma López desde la distancia: "Él ha estado conforme con todas las renovaciones que le hemos propuesto, lo único es que hay negociaciones que se llevan a buen puerto y otras que no llegan. Hasta ahora sólo ha dado el sí definitivo Antonio Núñez, pero está muy cerca Rafa de Vicente y las negociaciones con Miguelito y Ale Zambrano está bastante avanzadas".

Al margen de argumentar la imposibilidad de retener a Javi Cantero, con una buena oferta del Burgos, y de explicar que Ubay Luzardo era una opción no prioritaria, el secretario técnico también habló de la situación de los dos delanteros que tienen contrato con el Decano: "Iván Aguilar se queda. Tiene un año más de contrato y los nuevos gestores confían en que veamos al Iván Aguilar que todos queremos, que no fue el del año pasado, excepto algunos partidos. En cuanto a Rubén Mesa, todos sabemos que es un jugador con un contrato alto. Tenemos que sentarnos a hablar con él, ya que esa cifra no la podemos manejar. Sabemos que él tiene su contrato y hay que respetarlo, pero vamos a intentar llegar a una solución, bien por un lado o por otro. Para que el club no tenga soportar esa ficha, que creo que ha sido un lastre en estos dos años que hemos estado en Segunda B".

En el capítulo de incorporaciones, Toledano señaló que "el Recre tiene que volver a ganarse la credibilidad que había perdido en estos últimos dos años. Es verdad que el nombre del Recreativo atrae a muchos jugadores y cuando estuvimos hablando, muchos de ellos se habían estado informando de la situación. Es por ello que han habido más preguntas, es normal, pero al final la entrada del nuevo grupo ha levantado mucha expectación. Los mismos representantes, al saber que Juanma López estaba detrás del proyecto y ahora con la incorporación de Javi Casquero, se han puesto en contacto porque quieren formar parte del proyecto, pero no queremos precipitarnos e iremos despacio, solo vendrán los que pensemos que son validos para este proyecto. Ahora mismo las opciones más avanzadas son dos centrales, uno lo tenemos cerrado y el otro prácticamente también".