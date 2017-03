"Ha faltado lo más importante, el gol"

Con aceptación y resignación acudió el míster del Recreativo, Juan Manuel Pavón, a la rueda de prensa posterior al duelo ante el Ejido. Cuestionado por los muchos méritos acumulados durante el desarrollo del encuentro y por la ausencia de premio, el entrenador del Decano señaló que "nos ha faltado lo fundamental, que es el gol. En el fútbol no vale jugar bien, no vale tener ocasiones, no vale defender bien... Vale el resultado. La derrota es dolorosa porque ha sido ante nuestra afición, a la que le tenemos que agradecer que haya venido y nos haya apoyado con el día que ha hecho, pero no hemos podido brindarles el triunfo que queríamos conseguir".

Eso sí, Pavón reconoció al término del encuentro que el cuerpo técnico "ha felicitado al equipo" porque "el equipo ha estado bien, se encuentra con un gol en contra muy pronto, pero se ha tenido paciencia para elaborar y para generar. Hemos tenido ocasiones en el primer tiempo, recuerdo especialmente una de Miguelito y Antonio Domínguez, y sobre todo en el segundo, donde lo hemos intentado de todas formas, a través del juego, en balón parado... Pero no ha podido ser y hay que mirar ya al siguiente partido".

Prosiguió el excentrocampista dando valor al trabajo de su equipo y también al esfuerzo realizado por su rival: "Sabemos que El Ejido es un rival fuerte, que sabe jugar sus bazas. Nosotros hemos achuchado y ellos se han ido metiendo atrás. Nos hemos ido encontrando a El Ejido cada vez más replegado y eso nos ha dificultado conseguir el empate", a lo que añadió que "hay que tener en cuenta el desgaste que ha tenido el partido. El Ejido es un rival joven que suele terminar los partidos entero y muy fuerte y creo que en ese aspecto también les hemos superado".

Acerca de las sustituciones que tuvo que realizar el Decano, todas ellas por diversas lesiones, comentó que "Sedeño parece que puede tener un esguince, Ubay tiene molestias musculares que lleva arrastrando desde hace tiempo y ha pedido el cambio más que nada por precaución, como José Alonso". Y continuó comentando que "Miguelito también ha terminado con molestias, pero ya no teníamos más cambios. A lo largo de la semana será examinado por los servicios médicos para ver cuál es su estado".

Antes de abandonar la sala de prensa del Nuevo Colombino, el que primer goleador en el coliseo albiazul sentenció que "la conclusión es clara, que tenemos que seguir luchando por salvar al equipo lo antes posible, ya habíamos avisado durante la semana de que no iba a ser fácil y sigue sin serlo. Ahora tenemos un partido complicado ante La Roda, más jugando en su campo, y todo lo que nos queda por delante es complicado. Nos quedan rivales duros como Melilla, Mérida, Cartagena o Lorca... Por eso hay que buscar la permanencia lo antes posible".