Una factura cara por la visita a San Fernando

Templar los nervios en momentos de máxima tensión no es nada fácil. Con las revoluciones al máximo la sangre manda y el autocontrol no siempre es sencillo. A Nacho Monsalve le jugó una mala pasada en San Fernando, donde su expulsión podría dejarlo sin jugar lo que queda de año. El Recre teme una sanción al defensor que le podría condenar a no volver a jugar hasta 2018. Quedan tres partidos y en función de la interpretación que haga el comité del acta del encuentro se expone a un castigo que ronde los 3-4 partidos.

El acta del choque recoge que el albiazul le dijo: "¡Me echas a la calle para igualar, me cago en tu puta madre". La redacción del acta es contundente. La dureza de la sanción dependerá de si el comité lo califica como desconsideración o como insulto. En ambos casos el reglamento estipula sanciones que le impedirían estar ante el Granada B, Las Palmas Atlético y Jumilla, ya que además tiene que cumplir el partido correspondiente a la expulsión por la doble amonestación. Son las tres jornadas que restan para el final de la primera vuelta y las vacaciones navideñas, que comenzarán el lunes 18 tras el entrenamiento.

En el Recre de momento está a la espera de la decisión del comité, que debe resolver mañana miércoles. No hay previsto ningún tipo de recurso, ya que la situación no lo admite. Todo en manos de la interpretación que haga de la redacción del acta.

No es el único sancionado fijo que tiene el Decano para su partido contra el Granada B. Antonio Núñez vio la quinta cartulina amarilla y también se perderá el encuentro contra el filial nazarí.

Ángel López tendrá que hacer por lo tanto al menos dos cambios en su once inicial. Además, la vuelta de Traoré le abre la oportunidad de retocar el once inicial contra el Granada B mucho más de lo que es habitual en el técnico madrileño, poco dado a los cambios no forzados en su equipo.