El eterno capitán cuelga las botas

Broche de oro con una victoria que cierra una temporada sufrida. Jesús Vázquez, el eterno capitán, se despidió de la hinchada albiazul, quien le rindió una ovación digna de lo que el onubense representa.

Con el objetivo cumplido, y la decisión meditada, Jesús Vázquez reconoció que lo había "pasado mal en las últimas semanas, no sólo por los resultados del equipo sino porque no quería que el final fuese negativo". Jesús Vázquez habló de lo mucho que "he sufrido en silencio con los míos" y que "no lo sabía nadie, casi ningún compañero, solo los más allegados", lo más importante era el encuentro y "no quería distraer la atención del partido". El eterno capitán deseaba que la despedida "fuese con una victoria y he tenido la oportunidad de disfrutarlo. De no haber ganado hoy ese pequeño homenaje no hubiera sido posible". Para el jugador albiazul, arropado por el equipo en rueda de prensa, como para todo el recrativismo, finalmente todo "ha salido redondo" y aseguró "somos un equipo que está hecho a base de sufrir y hoy lo hemos demostrado. Así se forjan los grandes equipos". En referencia a la rapidez del anuncio, "me hubiera gustado anunciarlo con tiempo. La salvación matemática era lo más importante. Soñaba que fuera así, con una victoria" y el sueño se cumplió.

Respecto al partido, "la oportunidad de ver el campo lleno" ha hecho que "disfrutásemos todos, el equipo ha notado ese empuje sobre todo al final". Jesús Vázquez cuelga las botas como futbolista "muy orgulloso de haber defendido durante tantos años esta camiseta, de haber conocido a tantos jugadores, técnicos y empleados" y según sus palabras "mañana estaré echando de menos este mundo" pero se marcha "con la cabeza bien alta, muy orgulloso de saber que salí de Santa Olalla de Cala y he podido vivir el fútbol, mi vocación".

El onubense reiteró que era "una decisión muy meditada, muy pensada, creo que era el momento de dejar paso a la gente joven que apriete". Para Jesús Vázquez esto tiene que "ser el comienzo de algo diferente, de algo nuevo después de salvarnos de una situación tan difícil con un esfuerzo tremendo".

Una solución que "haga tener un futuro mucho más seguro con una base mucho más solida para volver a crecer". No se marchó sin alabar el trabajo de "la gente joven que daba sus primeros pasos en el mundo profesional con una presión tremenda para salvar al Decano" y sin la "menor duda de que va a llegar a buen puerto".