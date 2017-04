La eterna lucha de cada temporada por la supervivencia

La del IES La Orden es la realidad del deporte onubense, siempre escaso de apoyos y justo de recursos económicos. Lo sufre el campeón de bádminton como otros clubes anteriormente. Alejandro Núñez lamenta "el desgaste que supone tener que estar siempre así". A escasos días para la inscripción del equipo en el Campeonato de Europa reconoció en La Tertulia Deportiva de Huelva Información que "a veces te quita las ganas de seguir tener que vivir así cada temporada". La entidad vive "siempre al límite. Ahora ya deberíamos estar preparando la plantilla de la temporada que viene y no podemos hacer nada".

Para su proyecto deportivo cuenta con "la implicación de Pablo Abián, que quiere seguir con nosotros a pesar de los retrasos de tres temporadas que tiene del Recre de la etapa en la que el club se encargaba de su ficha". El aragonés, que es la piedra angular del equipo, "tiene ofertas de fuera, pero quiere estar con nosotros porque se siente muy a gusto y nos ha dicho que quiere llegar hasta Tokio 2020".

"Lo vuestro tiene un mérito enorme", reconoció Pavón. Al preparador albiazul los impagos le "suenan bastante", aunque en su caso "estamos tan metidos en lograr la permanencia que es algo que ni pensamos". El preparador recreativista destacó "la consolidación que habéis logrado porque no es cuestión de una buena temporada sino que lleváis una década ahí arriba". "Es lo más complicado, seguir a ese nivel", reconoció Alejandro Núñez.

En la lucha por la supervivencia anual, el presidente del IES La Orden agradeció la ayuda de administraciones como el Ayuntamiento, "que ahora nos dan bastante más que antes y tiene un mejor trato con nosotros", si bien "echamos en falta que otras se involucren como mereces". De la empresa privada destacó que "quien más da es quien a lo mejor menos tiene porque luego las grandes empresas no ayudan como deberían". "Con lo que hacéis me sorprende que no haya un patrocinador importante interesado en respaldaros".