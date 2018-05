El estadio pasa a ser un activo

El Pleno del Ayuntamiento de Huelva aprobó ayer el cambio del régimen de alquiler a concesión administrativa del acuerdo suscrito entre el Consistorio y el Recreativo respecto al arrendamiento del estadio Nuevo Colombino, uno de los últimos puntos de una larguísima sesión municipal en la que también se abordaron otros asuntos relacionados con el club albiazul, como un dictamen de ratificación del decreto dictado por el alcalde, Gabriel Cruz, sobre la personación ante el juzgado del recurso contencioso administrativo interpuesto por el concejal de Participa Huelva, Jesús Amador, contra el acuerdo plenario del pasado mes de febrero por el que se asumía el pago del crédito contra la masa del Decano, correspondiente a la deuda de la entidad con Hacienda, y que permitió levantar el embargo que tenía asfixiado al club desde hacía varios años.

Esta última propuesta contó con los votos a favor de los ediles del PSOE y del PP, de la representante de Ciudadanos, María Martín; de Mesa de la Ría, Rafael Gavilán; y de los dos concejales no adscritos, Enrique Figueroa y Ruperto Gallardo; la abstención del edil de Izquierda Unida (IU), Pedro Jiménez, y el voto contrario del de Participa Huelva, quien argumentó que no puede ir contra su propio contencioso porque "cree que hay que recuperar el dinero porque no se hizo con forma de ley".

Fernández y Cruz creen que ahora debe haber un desistimiento del 'caso estadio'

Con la modificación del régimen del contrato de arrendamiento del estadio, que expira a finales de 2041, el Recreativo pasa a contar con un activo que puede incorporar en su contabilidad, además de hacer uso de su explotación, aunque asumirá el mantenimiento de las instalaciones. El Nuevo Colombino está considerado como un bien de dominio público afecto al sistema general de equipamiento comunitario, por lo que su calificación jurídica es demanial en vez de patrimonial. Según la ley no puede alquilarse, sino que tiene que concesionarse.

En 2012, cuando aún estaba el PP en el equipo de gobierno municipal, se llegó a un acuerdo plenario en el que se aprobó un expediente de concesión de dominio público sobre el estadio a favor del Recre que el entonces presidente del club, Pablo Comas, no quiso rubricar.

Ahora se ha aprobado el citado expediente modificando una cláusula que obligaba al club a depositar una garantía por un importe de 191.549 euros, de la que el Decano queda exento, dado que se transforma una relación jurídica previa cuyas condiciones fueron aprobadas con anterioridad en un acuerdo transaccional para la construcción del inmueble.

Este punto fue aprobado gracias a los votos a favor del PSOE, el PP y Mesa de la Ría, la abstención de IU, Ciudadanos y los dos concejales no adscritos, y el voto en contra de Participa.

Durante el debate varios ediles se quejaron de la premura de tiempo con la que se introdujo en el orden del día.

En su intervención, Manuel Remesal (PP) recordó que fue su partido el que inició este procedimiento y que la fórmula sirve para equilibrar los activos del Recreativo.

Tanto el portavoz del PSOE, José Fernández, como el alcalde, reconocieron que "es un paso que había que dar" para cumplir con la legalidad y también apuntaron que, en el caso de que el Decano firme el acuerdo, habrá un desistimiento de la entidad albiazul del contencioso abierto por Comas, que sigue en el juzgado, cuando denunció al Ayuntamiento en el famoso caso estadio. El quid de la cuestión está en el acuerdo que habrá que llegar respecto a las costas del proceso judicial. Fernández considera que " a partir de ahora habrá un desistimiento por parte del Recreativo en el pleito que existía por este tipo de cuestiones con el estadio. Aunque no soy adivino, entiendo que tiene que ser así. Cuando se le plantee al club esta cuestión, se le planteará que tendrá que desistirse de ese pleito por la fórmula que no tenga ningún coste. Como bien sabéis -dijo al resto de la Corporación-, eso puede haber tenido un coste y si esta es la fórmula, hay que eliminar el coste de ese desistimiento".

Algo similar comentó Cruz, quien dijo: "Yo entiendo que el Recreativo de Huelva, al solicitar la concesión en los términos en los que la está solicitando, supone un decaimiento de la pretensión que había en ese juzgado en ese pleito. Espero que se materialice para ir resolviendo algunos de los temas pendientes".

En el Pleno también se trató una propuesta de Mesa de la Ría en la que Rafael Gavilán defendió que el Ayuntamiento debe impugnar el contrato suscrito entre el Recre y Eurosamop porque debió haberse formalizado según la Ley de Contratos del Sector Público, que fue rechazada, por los votos en contra del PSOE y los dos concejales no adscritos, teniendo a favor los de IU, Ciudadanos y Participa, además del de Gavilán.