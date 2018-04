Con la espinita de ver un Nuevo Colombino lleno

La experiencia en Huelva supone "una auténtica mili". El Recre es el primer equipo profesional de Lazo tras su paso por los filiales del Villarreal y el Real Madrid. Su cesión "me ha hecho crecer muchísimo como futbolista por el nivel de exigencia que tenemos. No soy el mismo que llegó en verano". Una experiencia que "recomendaría a cualquier futbolista de un filial, porque al final es aquí donde he encontrado el fútbol de verdad".

La realidad del Decano "ha superado la imagen que tenía desde fuera". El Recre "es mucho más grande de lo que había imaginado por repercusión, afición y la grandeza del club". Lamenta que la temporada le vaya a dejar "con la espinita clavada de jugar un play-off en un Colombino a reventar. Debe ser una sensación increíble". No lo podrá vivir algo así esta campaña, si bien "Núñez nos ha contado la movilización de la ciudad, cómo se llenó el campo y se volcó la ciudad con el equipo". Sabe que su futuro inmediato parece lejos de Huelva, si bien "si no pudiera quedarme estaría encantado de volver en otra situación".

En Huelva vive "como en mi casa porque al final estamos en Andalucía, en un entorno muy parecido al de Sanlúcar y para mí el calor y el sol son fundamentales". Bromea incluso con que "de Madrid para arriba sólo para jugar y me vuelvo". El futuro de la entidad recreativista es "muy grande, porque este club lo tiene y además una afición increíble detrás". Le gustaría "ver al Recreativo de Huelva en Primera División el día que me retire y poder decir que yo jugué aquí".

Acostumbrado a "la burbuja del Castilla, donde te protegen de todo", la experiencia de ser una referencia en el Recre "ha sido positiva". Lazo destaca que "en Huelva todo el mundo siente al Recre, está volcado con el club y se vive de forma muy intensa. Aquí vas por la calle y la gente te reconoce". Confiesa que "he sido un niño y cuando veo a los pequeños que llaman desde la grada me encantaría poder saludarlo uno a uno". Precisamente de su infancia recuerda "Santi Cazorla en el Recre, que era mi jugador favorito y a quien tenía en los cromos". Ese niño pudo cumplir otro sueño cuando hizo la pretemporada con el Real Madrid. Entonces compartió vestuario con Cristiano Ronaldo, a quien define como "mi ídolo". Con el portugués "me quedaba mirándolo embobado hasta en el vestuario". En ese grupo de estrellas comprendió "el nivel de exigencia máximo que tienen".