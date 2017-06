A la espera de un comprador

Con la apertura del plazo para presentar ofertas se abre un plazo de expectación e incertidumbre en el recreativismo. Una semana por delante que marcará el futuro inmediato de la entidad.

Diez opiniones autorizadas que representan tanto el presente del club como de las tres últimas décadas de la entidad recreativista muestran su confianza en la llegada de un nuevo propietario. Desde nombres célebres de los 90 como Diego de la Villa o Iván Rosado, a los de la primera década de este siglo como Francisco Mendoza. Leyendas de siempre como Isabelo Serrano o más recientes como Jesús Vázquez. Voces de los colectivos que representan a la afición como Narciso Rojas o José Antonio Cabrera y hasta el actual presidente de la entidad albiazul, Manolo Zambrano. Queda una semana por delante y nadie duda de la llegada de un inversor que puje por hacerse por la entidad recreativista.

Todos los consultados coinciden en afirmar que habrá comprador. Los hay rotundos como Isabelo Ramírez, quien asegura que "lo habrá sin dudarlo" al igual que Narciso Rojas, mientras que otros como Diego de la Villa que insisten en que "se presentará más de una propuesta". José Antonio Fernández, presidente de la Federación Onubense de Fútbol, basa su confianza "en la tranquilidad que transmite el Ayuntamiento. Lo veo muy seguro y eso me hace pensar que alguien pujará. El pliego es para pensárselo mucho y quien acuda sabemos que tiene que ser serio". En la misma línea se muestran tanto el actual dirigente albiazul, Manolo Zambrano, como el capitán Jesús Vázquez, quienes creen que "sí vendrá alguien". Con más cautela responde el presidente de la Federación de Peñas. José Antonio Cabrera confiesa que "el corazón me dice que sí sin dudarlo, pero la cabeza me dice que va a ser complicado por la exigencia del pliego". En este sentido, Iván Rosado muestra su seguridad "desde el realismo" en que "tampoco si viene alguien, que ojalá sea el caso, como si al final no lo hay, de lo que no tengo ninguna duda es de que el Recreativo no va a desaparecer". Al respecto de la dureza del pliego, Narciso Rojas celebra que sea "serio y de una sinceridad aplastante", por lo que, "aunque no es fácil encontrar inversores, los que se presenten deben ser gente seria". Algo más escéptico se muestra Juan Manuel Pavón. El técnico de la última temporada lo ve "al 50% porque dentro tenemos poca información y nadie nos dice nada de los pagos, por lo que no sabemos si realmente vendrá alguien".

La unanimidad en los consultados es absoluta. Si tuviesen los recursos necesarios todos ellos apostarían por el Decano. Hay motivos para invertir en el Recreativo. Paco Mendoza lo haría "por recreativismo y porque creo mucho en las posibilidades de este club. Lo hice hace 20 años y si tuviera la capacidad lo haría ahora sin pensarlo". Por ello confía en que "alguien acudirá, aunque las condiciones son duras".

Iván Rosado defiende que "haciendo las cosas bien el Recreativo es un club rentable y quien llegue podrá conseguirlo si sabe rodearse de gente de fútbol y de los mejores". Manolo Zambrano añade que "el comprador sabe que invierte en un club especial, con un decanato que vale mucho y con una ciudad y un Ayuntamiento detrás suya". Narciso Rojas comparte que el Recre "es rentable". Para ello pide al comprador "que cumpla con el pliego y saque a la sociedad del desequilibrio financiero en el que se encuentra". A partir de ahí, "con una gestión adecuada, potenciando los matchday y explotando comercialmente al club con un proyecto serio y un buen equipo de trabajo" podrá lograrlo. Isabelo Ramírez recuerda que "clubes en una situación peor recibieron compradores. Nosotros tenemos un pedigrí y atractivo de sobra".

A pesar de las cifras del pliego y de la deuda, la economía albiazul "cambiaría totalmente con la vuelta a la LFP", defiende Manolo Zambrano. José Antonio Cabrera comparte este planteamiento. Para el presidente de las peñas "si se gestiona bien este club estará saneado a medio plazo". Invertir 10,4 millones más el proyecto deportivo en Segunda B "es una locura si tu objetivo no es volver a LFP", sostiene José Antonio Fernández. Desde su experiencia, Diego de la Villa afirma que "el Recre es un club muy apetecible". Su deuda "es la que es y no lo podemos ocultar, pero con una gestión responsable y más onubense se podrá resolver". De ahí que "si tuviese otra edad y los recursos necesarios pujaría sin dudarlo". La reconstrucción albiazul es la clave del futuro que defiende Jesús Vázquez, para quien "este club se ha levantado siempre que ha caído por la fuerza que tiene y eso es muy atractivo". En la marca Decano basa Pavón su esperanza. El técnico apuesta por "invertir y explotar de verdad una marca que tiene mucho que desarrollar todavía, además de la masa social que tenemos".