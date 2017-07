La esencia albiazul

Cuenta la memoria recreativista que nunca fue un filial al uso, sino un equipo con identidad propia y una vinculación emocional con el recreativista que el paso de los años no pudo borrar. El Atlético Onubense se apagó con el final de la década de los 60, cuando el mal camino del primer equipo del Recre en Segunda no admitía el eclipse que una categoría inferior generaba su cantera. Hubo quien temió un cruce de caminos y la directiva de entonces optó por cortarle las alas en una de aquellas crisis crónicas que cada cierto tiempo aprieta. Su recuerdo sobrevivió al paso de los años y las generaciones en fotografías en blanco y negro que recobran el color. Vuelve una trozo vivo de la historia.

El consejo de administración albiazul logró tras unas intensas negociaciones con la Federación recuperar un pedazo de la esencia del Decano. El Atlético Onubense vuelve. Será la nueva denominación del Recre B en Tercera División, la misma categoría en la que se extinguió hace medio siglo. Es un cambio de nombre que salda una deuda con el corazón de los recreativistas más antiguos. De este modo, el nombre de Recreativo B será sustituido por el de Atlético Onubense, que ya actuó como filial del Decano entre el 20 de septiembre de 1964 y el 3 de octubre de 1968. Lo hace con toda su simbología, así como la particular mística que lo redeó. Recuperará su identidad, su escudo y ese camiseta blanca con la franja azul cruzada tan representativa. Tanto es así que se incorporará además como la tercera camiseta del primer equipo de la marca Adidas, que el club anunciará en los próximos días. El Recre rescata su esencia.

Vestirá la indumentaria blanca con una franja azul y el pantalón azul de los años 60

Por las filas del Atlético Onubense pasaron históricos, leyendas vivas del Decano como Julio Peguero o Isabelo Ramírez. El Atlético Onubense fue durante un lustro algo más que un simple filial. Varios de sus futbolistas llegaron a jugar en Primera y en alguna de las selecciones española, andaluza y universitaria española como el propio Peguero e Isabelo, jugador de Primera en el Sevilla, Celta de Vigo, Racing de Santander, y Real Club Recreativo de Huelva, así como en la selección sub 23. Robles lo hizo en el Sevilla y la selección universitaria. Fernando Fernández Fernandito también llegó a Primera con el Sevilla y el Hércules, mientras que Manuel Toledano Chinchón jugó en Primera toda su carrera profesional con el Racing de Santander.

La noticia emociona a alguno de sus más ilustres jugadores. Isabelo Ramírez llegó a Huelva en los 60 para hacer la mili, hizo una prueba y entró en el Atlético Onubense, donde "jugué once partidos y ya me subieron al primer equipo. Para mí es un equipo muy especial, que me dolió mucho que por celos e historias de la historia se lo cargasen". Esa franja azul en el pecho "significa mucho". Para el presidente de los veteranos la vuelta del equipo supone "rescatar un trozo de nuestra historia muy necesario en unos tiempos en los que nos hace falta recuperar nuestras fuerzas".

Con "mucha alegría" recibió la noticia Julio Fernánde Peguero. El veterano recreativista aplaude una decisión que "se tenía que haber hecho muchos años antes porque fue una injusticia por intereses de la época que no hemos olvidado". Guarda "un bonito recuerdo" de una época en la que "nos divertíamos mucho jugando al fútbol y marcamos una gran época en el Recreativo". Destaca que en su año en el Atlético Onubense "llegamos a subir de golpe ocho futbolistas de Huelva al primer equipo y creo que no se ha repetido nada igual en todos los años que he pasado en el club". Para Peguero recuperar el Atlético Onubense es "un símbolo muy necesario".

Las crónicas de la época recuerdan a una formación con un sello especial, con el buen fútbol como bandera y una nutrida presencia de onubenses en contraposición con un primer equipo que probaba ya sus primeros experimentos con foráneos y fichajes. El público sentía tanta identificación con el Atlético Onubense que llegó a reunir a más espectadores en sus encuentros en Tercera de los que arrastrada el Decano en Segunda. Una de esas peculiaridades que jalonan 127 años de leyenda.