"El equipo está vivo y tiene ganas de salvarse"

Juan Manuel Pavón, entrenador del Recreativo de Huelva, cree que "el guión está siendo un poco injusto" con los méritos realizados por su equipo para lograr la permanencia. El técnico albiazul compareció en la sala de prensa del Nuevo Colombino para dar su opinión sobre el encuentro frente al Melilla.

"Vienes feliz por un empate, pero el equipo entra en vestuario con las sensaciones de que merece más de lo que estamos logrando y no sólo en este partido sino con El Ejido, Mérida en casa, Lorca... El equipo hace todo lo que tiene que hacer para ganar. Además hay que tener en cuenta que estamos jugando con la presión de no caer en el descenso porque es distinto el jugar por ascender que por no descender, con la importancia que tiene este club de ser el Decano del fútbol español. Eso pesa en las piernas de los jugadores, sin embargo lo que yo palpo y hemos hablado los miembros del cuerpo técnico es que los jugadores están sueltos y que en ningún momento hay quien baja los brazos o comete errores en los últimos minutos. El equipo sigue entero, creyendo en sus posibilidades. Va demostrando que está vivo y tiene muchas ganas de salvarse y hoy -léase ayer- lo ha vuelto a demostrar", dice.

"El equipo ha hecho un gran partido e incluso el gol que te mete el rival no lo considero un error nuestro, sino un acierto del contrario. Ellos tienen jugadores grandes fuertes y otros rápidos, habilidosos, con dribling y pegada, y así viene el gol".

"En muchas jugadas hemos realizado ayudas, que es lo que hemos pedido, y los jugadores han hecho un esfuerzo enorme. Aun así te meten el 0-1 y parecía que se caía el mundo encima, pero el equipo se ha repuesto, ha estado tranquilo y lo quiero felicitar y también a los que han salido desde el banquillo: Miguelito, Waldo y Rubén Mesa, que han demostrado unas ganas enormes y han entrado bien en el partido, aportando. Con el penalti parece una victoria, pero es sólo un empate. De cara al grupo tenemos que valorar que para ellos es un partido ganado".

Pavón cree que al Recre le falta concretar las ocasiones que genera. "En muchos partidos además de hoy nos está faltando finalizar y he demandado al equipo eso. Hemos tenido ocasiones claras, como en el primer tiempo la de Fran Machado y otras de Iván Aguilar y Antonio Domínguez. Hemos tenido mucho el balón en la zona de finalización y el equipo ha estado fabuloso en el primer tiempo. En el segundo, con el paso de los minutos íbamos de más a menos por el cansancio y el calor, y ellos también, pero hemos creado ocasiones y ha habido un posible penalti a Antonio Domínguez", explicó Pavón. El técnico onubense resalta que "es para quitarse el sombrero con el esfuerzo del equipo. Había dos jugadores que han estado con fiebre y no estaban al cien por cien como Rafa de Vicente y Javi Cantero y si no lo digo nadie lo hubiera notado".