"El equipo ha hecho un partido muy completo"

A pesar de que la situación de Alejandro Ceballos fue resuelta por el club a finales de la pasada semana, Juan Manuel Pavón tuvo que vivir su undécimo partido en la grada del Nuevo La Victoria y posteriormente no se personó en la sala de prensa del coliseo jiennense. El que sí estuvo tras la desconvocatoria de huelga por parte de los trabajadores fue el secretario técnico recreativista, Manolo Toledano, que analizó el desarrollo del encuentro asegurando que "el partido se nos puso bastante de cara con esos dos goles en los primeros cinco minutos, pero es verdad que después hemos sufrido, creo que innecesariamente. El partido estaba controlado, pero a raíz del gol de ellos y en los primeros quince minutos de la segunda parte ellos dominaron más. Y ya con nuestro tercer gol el equipo logró rehacerse y sentenciamos la victoria. En dos o tres contras al final pudimos hacer más tantos, pero el portero de ellos estuvo acertado. El equipo ha hecho un encuentro completo y es justo vencedor".

La victoria coloca al Recreativo en la zona de promoción de descenso a Tercera División -ha ascendido un puesto, pues antes estaba en descenso directo-, algo a lo que Toledano añadió que "ahora tenemos al Sanluqueño en casa y después vamos a Extremadura, que se ha reforzado bien y hoy -por ayer- ha goleado al Jumilla (4-0). Pero lo importante para nosotros era romper la racha de jornadas que llevábamos sin lograr la victoria y ya hay un poco más de tranquilidad social y en el entorno. A ver si el próximo domingo hay una buena entrada y logramos otro triunfo y vamos tirando hacia arriba".

La apertura del mercado invernal y la salida de Dani Molina de la entidad recreativista a mediados de la pasada semana provocaron que Toledano tuviera que hablar de posibles incorporaciones comentando que "hay jugadores con los que ya hemos hablado y que están en cartera, aunque hasta que la situación no se desbloqueé, que parece que la cosa tiene buena pinta, no podemos hacer nada. Estamos atentos y en cuanto los despachos nos den el visto bueno nos pondremos a trabajar. En defensa vendrán posiblemente uno o dos y quizás una banda y un punta seguro. Ahí tenemos también muchas combinaciones en la mediapunta y en la banda, pero necesitamos a un banda rápido y a un punta que acompañe a Rubén Mesa y a Iván Aguilar si sigue. Si viene alguien tendría que mejorar lo que hay, porque si no haríamos el esfuerzo".

Sobre ello también habló el capitán Jesús Vázquez, que espetó que "va a haber acercamiento seguro y con comunicación se resolverá el tema de las denuncias, porque mentiras no van a haber", abriendo una puerta al entendimiento y a la posibilidad de que el Recreativo se pueda reforzar en el presente mercado de fichajes invernal.