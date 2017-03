La enésima batalla

Pavón se mentaliza para otra batalla. Sabe que al Recre le espera una dura empresa futbolística en Mancha Real. Un terreno de juego sintético, un campo de dimensiones reducidas... Otro reto para los albiazules que buscan en Mancha Real un golpe casi definitivo para su permanencia en la categoría.

"El partido va a estar muy condicionado por el campo, que es de césped artificial y además de mucho juego en las áreas", señaló el técnico recreativista en rueda de prensa. Al preparador albiazul no le hace ninguna gracia el estreno de Bodipo en el banquillo jiennense. "Tienen un entrenador nuevo y eso siempre provoca que los que juegan menos se animen y todos aprieten", reconoció. Tanto es así que incluso confesó que "habría preferido entrenarme al Mancha Real de la semana pasada porque el cambio de entrenador siempre provoca un estímulo".

Espera un choque intenso dentro y fuera del césped. El Mancha Real "ha movilizado al pueblo porque es un partido muy importante para ellos". No lo es menos para los albiazules, puesto que su técnico asume que "ganar allí para nosotros sería fundamental porque quedarían 8 jornadas y tendríamos una ventaja importante".

Mantiene una estrecha relación con Bodipo, con quien no obstante "esta semana no he hablado, pero es cierto que nos une una gran amistad de la etapa como jugadores y después que estuvo con nosotros haciendo las prácticas de entrenador. A partir del lunes le deseo lo mejor".

Consciente de todos los factores que rodean el choque, Pavón lanza un aviso externo e interno a sus propios hombres. Será un duelo muy condicionado, pero "no voy a poner excusas del terreno de juego, nos tendremos que adaptar y que pase lo que tenga que pasar. Nuestra intención es ir a por los tres puntos como cualquier semana".

Explicó el onubense que durante la semana prefirió no cambiar a césped artificial ningún día por la imposibilidad de completar la preparación sobre hierba sintética. "Alternar una superficie u otra provoca molestias musculares, por eso hemos preferido centrarnos y trabajar con normalidad", señaló el técnico.

A pesar de todos los elementos, "la idea la tenemos clara, conocemos al rival y la superficie no va a variar nuestro estilo de juego". El Mancha Real "en su casa genera juego y con calidad, que buscan posesiones largas con mucho gol y mucho trabajo a balón parado". Advierte que su rival "en labores defensivas tiene problemas y recibir tantos goles lo tiene en la zona en la que está. En ataque sí que es peligroso y hace muchos goles".

Afortunadamente para sus intereses, "esta semana hemos recuperado a varios hombres, se nos cae Bonaque y estamos pendientes de Miguelito y Antonio Domínguez para confirmar que puedan jugar porque en el caso de Miguelito son sus molestias en la rodilla". Pavón se mostró satisfecho por la respuesta de los dos pese a las molestias, afirmando que "son dos buenos profesionales, que se cuidan y tienen muchas ganas de estar en el partido. Miguelito tiene una motivación extra por su pasado allí y Antonio Domínguez porque se encuentra en un gran momento". Sin querer confirmar que estarán hoy en la convocatoria para el encuentro, destacó que "es bueno que los dos quieran estar para ayudar y tengan hambre".