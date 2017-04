"El empate me deja un sabor agridulce"

Con un sabor "agridulce" se personó en la sala de prensa del Nuevo Los Cármenes Juan Manuel Pavón. El técnico albiazul valoró el punto cosechado por su equipo ante el filial del Granada, aunque haciendo una valoración general de lo acontecido entiende que "viendo lo que había pasado me parecía inmerecido irnos 2-0 al descanso. El equipo había hecho méritos para sacar mucho más, pero nos tenemos que quedar con el punto rescatado en el segundo tiempo". No obstante, al míster albiazul le quedaba el sinsabor de no haber podido sacar los tres puntos: "Habíamos trabajado bien el partido, teníamos fe en conseguir la victoria y dejar la salvación casi asegurada, pero no ha podido ser", al tiempo que hizo un llamamiento para el duelo del próximo fin de semana ante el San Fernando: "Nos queda una final, una finalísima, en casa y ante nuestra afición y es el momento en el que todos tenemos que responder. Hemos entrado en el vestuario y ya hemos escuchado San Fernando. Para nosotros sería más que jugar una Champions. Necesitamos de nuestra ciudad y de nuestra afición y tenemos que ir a morir".

Sobre los cambios realizados en el encuentro explicó Pavón la entrada de Ernesto señalando que "Antonio Domínguez lo estaba haciendo bien metiéndose por dentro, recibiendo y girándose y queríamos un falso lateral. No un extremo que estuviese y que aprovechase los espacios del lateral del Granada B, que tenía mucha proyección. Creo que Ernesto ha estado bien". Los otros cambios fueron Miguelito, "de quien hemos buscado su último pase" y Waldo, del que "queríamos verticalidad y velocidad, a ver si éramos capaces de hacer el tercer gol y llevarnos la victoria".

Continuó explicando el entrenador recreativista la entrada en primer lugar de Ernesto en lugar de Waldo: "Tal y como estaba el partido creo que necesitábamos más un jugador que partiese desde atrás, no que estuviera. Además, pienso que Ernesto tiene más capacidad defensiva que Waldo y no queríamos que ellos se encontraran el 3-0 tan pronto. Ernesto también pasa por un buen momento y hemos dejado los últimos minutos para Waldo. Estamos contento con su rendimiento y con el de todos los demás".

El técnico del Granada B, Lluis Planagumá, opinó del choque que "hemos intentado llevar la iniciativa desde el principio. Ellos han presionado muy arriba y eso nos ha dificultado que nos encontráramos cómodos. Nos ha costado generar ataques claros y ellos con contraataques y transiciones también nos estaban generando peligro. Las dos acciones del 2­0 han demostrado la pegada que hemos tenido durante toda la temporada. En la segunda parte se ha igualado todo y se ha decantando un poco más hacia el Recre. Ha sido un equipo que nos ha competido muy bien, que nos ha puesto las cosas muy difíciles".