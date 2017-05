Un empate para cerrar la temporada (0-0)

Un empate le valía al Cartagena y eso ha sascado ante un Recre que planteó la resistencia mínima para terminar de forma seria una temporada que ya liquidó contra el San Fernando una semana antes. La ansiedad de uno y la escasa intensidad de otro se han aliado para sellar un reparto de puntos con el que cerrar un capítulo más.

Fue un combate nulo durante casi 90 minutos porque el Cartagena no quiso asumir más riesgos que los imprescindibles y el Decano ha dejado correr el reloj para cumplir con el expediente. Pavón ha planteado un once cargado de canteranos y jugadores poco habituales, que han respondido al premio de forma holgada. El Recre ha aguantado con seriedad en el envite en el que no se jugaba nada ante un rival atenazado por la necesidad.

Como era de esperar el conjunto local ha llevado la iniciativa y ha buscado la meta de un acertado Arturo, pero la ansiedad y la falta de acierto le ha impedido generar peligro real. Los albiazules por su parte han hecho su partido con dignidad, sin acelerar pero sin entregar el choque. Si el objetivo era ser un decente rival en la despedida de la temporada lo está ha logado el conjunto onubense. Así se han sucedido los minutos, con tímidos ataques locales y una defensa solvente para abortar cualquier inconveniente.

Con este marcador el Cartagena juega promoción de ascenso a Segunda División como cuarto clasificado, lo que ha hecho que los de Alberto Monteagudo se resguarden y no vayan abiertamente a por el triunfo. Los albiazules han optado por no hacer daño gratuito.