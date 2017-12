"No echamos cuentas, pero yo estoy ilusionado"

Rafa de Vicente y Antonio Núñez han sido dos de los protagonistas que ha tenido el Recreativo en el arranque de la competición, aunque el madrileño ha ganado enteros con la llegada de Ángel López al banquillo. Ambos han contribuido de manera notable en los últimos encuentros a la reacción albiazul y su aportación ha sido definitiva para que el Decano haya sido capaz de encontrar una racha de cuatro victorias consecutivas. Compañeros y amigos, ambos acudieron ayer a la Tertulia Deportiva de Huelva Información. El capitán analizó la trayectoria del Recre en esta campaña y aseguró que "desde la pretemporada se veían que las cosas podían ser de otra manera. Cuando hemos estado abajo hemos pensado que el equipo podía dar mucho más y que no podíamos estar tan abajo, que tarde o temprano iríamos hacía arriba; mientras que el año pasado la sensación era que era los que nos había tocado".

Explicó también el canterano blanco el cambio experimentado con el cambio de entrenador: "Hay veces se entra en una dinámica en la que todo es lo mismo y acaba mal, no tiene porque ser culpa del que está. Y hay un día que esa dinámica cambia porque el día a día es otro, el mensaje es otro, el que te dice ese mensaje es otro...", a lo que quiso añadir que "Ángel es un motivador nato. Todos los días es capaz de motivarte y de convencerte. Salimos al campo sabiendo que haciendo lo que nos dice que tenemos que hacer vamos a ganar". También explica De Vicente que el Recre ha ganado confianza con las últimas victorias: "Cuando la dinámica es mala, tienes las ocasiones y piensas que no van a entrar, no coges confianza... Y ahora parece que todo entra, piensas que cualquier ocasión es la idónea...". A pesar de la excelente trayectoria en el mes de noviembre, Núñez asegura que "está prohibido echar cuentas", una idea que corrobora De Vicente: "No pasamos del Granada B. No me sé ni lo que queda del calendario". Eso sí, los dos futbolistas del Decano coinciden en que "Cartagena y Extremadura" han sido los dos rivales que más les han gustado en esta primera vuelta, sin olvidarse del "Marbella".

A pesar de la cautela, Núñez no dudó en afirmar que "yo estoy ilusionado. Uno no puede estar hablando de ascenso desde el primer día, pero que uno tenga el objetivo de estar arriba peleando semana a semana... Esto no nos ha pasado en las dos últimas temporadas. Si este año hay esa capacidad, pues vamos a aprovecharla".

Los dos jugadores del Decano también destacan el calor que han sentido desde la grada, así Núñez valora que los seguidores acudieran al hotel de San Fernando antes del partido comentando que "es verdad que es la jornada que es, estás en el puesto que estás... Pero sí que había que celebrar, había que celebrar que el Recre estaba de vuelta, que el Recre está vivo, eso nos lo dijo el míster". "Eso no está pagado. Si uno es futbolista es para vivir momentos como esos", señaló De Vicente.

De su propio futuro también hablaron, con un destino común. El malagueño afirma que volvería a renovar con el Recre: "¿Quedarme aquí otro año más? Sí, no me puedo negar. He encontrado estabilidad, la ciudad me recuerda mucho a Málaga pero en pequeña. Estoy muy cómodo y además jugar en el Recre es una pasada". El Decano será la última parada de Núñez, que repitió que "yo me voy a retirar en el Recre. ¿Llegar hasta los 40? Ojalá. El día que vea que no estoy al nivel de mis compañeros o desde el club me digan que deje paso, me iré, pero yo me veo con fuerza".

La complicidad que mantienen dentro del campo, continúa fuera, como indica el capitán albiazul: "Vamos siempre a entrenar juntos en mi coche, también a los partidos. Alguna vez incluso me recoge Rafa en mi coche...", que agregó en tono de broma: "He hecho madurar diez años a Rafa desde que hemos coincidido".