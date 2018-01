Un duelo de los que ponen

Comienza el año futbolístico en Huelva. El balón vuelve a rodar en el Nuevo Colombino con un partido de entidad, de los que ponen a sus protagonistas y permiten reconfortar a los aficionados cuando el saldo es positivo. Llega el líder a casa del Decano, donde le espera un Recre con ganas, con rabia por sus últimos tropiezos ligueros y que ve en el enfrentamiento contra el más potente del grupo no un problema, sino una oportunidad. Es el mensaje que emana del vestuario. Cuando uno equipo quiere demostrar su valía para recuperar el crédito no hay mejor ocasión que un choque de campanillas. Lo tiene todo este duelo.

Los de Ángel López se marcan el objetivo en la segunda vuelta de recortar distancias con los cuatro primeros para aspirar a meterse en la zona de la clasificación. Hay un salto importante ya en la tabla. No vencer al Cartagena sería ver como una de las plazas se quedan casi inalcanzable. Es por eso hacer sucumbir al primero es tan importante. Garantiza recortar y mantiene un equipo en la lucha. Cuando uno tiene la autoestima baja como parece ser el caso de parte de la afición por los últimos marcadores un golpe de efecto la dispara de nuevo. En fechas marcadas por la ilusión, el Recre quiere relanzar la suya.

La primera incógnita que debe despejar el choque el técnico en el choque es su dibujo. Después de seis jornadas abonado a los dos puntas decidió cambiar ante el Jumilla. Con uno solo delantero su equipo fue mejor que el rival y obtuvo más fútbol, pero no el resultado por el accidente final que provocó la derrota. Esa duda es la primera que hay que resolver. Si como parece se mantiene fiel a su estilo de las semanas precedentes de nuevo Gorka y Boris formarán de inicio en el ataque.

No se esperan muchos más cambios. Tras más de quince días sin fútbol, hay ganas en Huelva de ver de nuevo al Decano. Durante este tiempo Ángel López tuvo la oportunidad de limpiar mentalmente a sus hombres, descargar la tensión del grupo y preparar con suficiente margen el choque. La parte de atrás no cambiará. Jugarán Iván Malón, Diego Jiménez y Sergio González. En la izquierda Mario Marín hizo un buen partido contra el Jumilla. La presencia de un rival con mucho potencial ofensivo está en la mente del preparador, que podría decantarse por Casado como zurdo natural. Por delante Rafa de Vicente y Jonathan Vila repetirían en el once mientras las bandas las ocuparían Lazo y Antonio Núñez.

Todo ello para medirse a un Cartagena que llega con sus flamantes últimos fichajes en su convocatoria, pero que se deja en casa a su goleador Aketxe. A pesar de ellos los recursos de los murcianos son suficientes como para no perder potencial ofensivo.