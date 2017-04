El doble reto de la permanencia y Europa

Encaran dos finales en el terreno de juego y en los despachos. El Decano pelea por su salvación mientras el IES La Orden lo hace por cumplir el sueño de disputar el Campeonato de Europa, derecho adquirido sobre la pista. Para los recreativistas el reto está a cuatro puntos, mientras que el campeón de Liga necesita 10.000 euros antes del martes para poder competir a nivel internacional. En los dos grandes objetivos se centró La Tertulia Deportiva de Huelva Información celebrada en el restaurante Ciquitrake de la capital onubense con la presencia del entrenador Juan Manuel Pavón y el presidente del club, Alejandro Núñez. Junto a ellos, la redacción de Deportes de este diario y su director, Luis Pérez-Bustamente.

El Recre para lograr su reto depende de sí mismo, mientras que el IES La Orden lucha para lograr los apoyos necesarios. Pavón mostró su confianza porque "el equipo está bien, luchando y la pena es que los resultados no acompañan al juego que hacemos en las últimas semanas". En el IES La Orden las expectativas no son tan buenas. El club está a la espera de lo que suceda durante la jornada de hoy, considerada como "la clave para saber si podremos estar o no en el Europeo". Alejandro Núñez aseguró que "no vamos a estar el martes hasta última hora. Entre las reuniones que tenemos previstas y lo que nos digan el martes por la mañana tomaremos una decisión". El IES La Orden tiene claro que "si no tenemos los apoyos necesarios no iremos porque ni siquiera hemos cerrado el presupuesto de la temporada y no vamos a hipotecar la estructura del club por mucha pena que nos dé".

Desde que el conjunto onubense se proclamó campeón de liga se iniciaron las gestiones para recaudar los medios necesarios. A día de hoy el club tiene recaudados "900 euros gracias a una empresa que nos da 400 y un socio particular que aporta 500 para poder viajar. Todavía nos faltan más de 9.000". Sin embargo, y aunque para el Europeo quede todavía margen, la preinscripción debe realizarse el martes. Para esa fecha "debemos tener entre el 70 y el 80% del presupuesto garantizado". En caso de inscribirse y luego no poder competir "tendríamos que pagar una penalización y perder todo lo que hubiésemos reservado ya de billetes y alojamientos. Es un riesgo que no podemos correr".

El Decano lucha por los últimos cuatro puntos para eludir la promoción de descenso. Pavón considera que "necesitaremos 46 para estar tranquilos". El técnico albiazul defiende que "los de abajo van a sacar puntos y el Extremadura va a encarecer mucho la promoción". Por ello considera clave "meter a un par de equipos más en la pelea como El Ejido, el Linares o el San Fernando". El albiazul ve complicado que "el Extremadura caiga por la inversión que hizo y porque está metiendo a 10.000 personas en el campo". La ventaja albiazul es "depender de nosotros mismos y por eso las cábalas sobran". El Decano tiene que ganar "en Granada porque no pensamos en otra cosa y luego tendremos tiempo de ver lo que hacen los demás y preparar la siguiente final contra el San Fernando en nuestra casa".

Para ese choque se marca el objetivo de "llegar como mínimo igualados con ellos en la tabla y que nuestra afición sea clave, porque todavía para ese partido necesitaremos al Nuevo Colombino a reventar". Alejandro Núñez aplaudió esta petición porque "nosotros en las finales de la liga en el Estrada hemos sentido mucho esa ventaja".

Pavón se pone en la piel de sus futbolistas. Como exjugador sabe que "pelear por la permanencia es más duro que hacerlo por subir. Es una presión peor". Por ello destaca "el valor que tiene lo que está logrando esta plantilla tan joven y llena de chavales acompañados de veteranos espectaculares como Núñez, Jesús Vázquez, Zamora o Javi Cantero".