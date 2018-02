Un dilema complejo en el banquillo

Dirigir al Recre hasta el mes de junio con el objetivo claro de lograr la permanencia puede ser un reto poco atractivo para un entrenador con aspiraciones en Segunda B, pero sobrevivir y afrontar la próxima campaña es un caramelo para cualquiera. Le espera un proyecto ambicioso, con tiempo y potencial para luchar por lo máximo. De ahí que los preparadores a los que ha tanteado la entidad pidan formar parte del próximo curso como garantía para enrolarse en el actual. Es el principal hándicap al que se enfrenta el Decano para fichar al sustituto de Ángel López. El Recre tiene "una lista de cinco o seis candidatos", reconoció ayer el presidente albiazul. Manolo Zambrano confesó no obstante que "es difícil encontrar lo que se busca". Además, según fuentes consultadas por este diario, los candidatos con más entidad proponen llegar con un cuerpo técnico al completo mientras que la intención albiazul es que la estructura actual permanezca al menos hasta que acabe la temporada. Considera el Recre que el trabajo realizado es bueno y que los profesionales en nómina del club deben concluir la campaña con normalidad.

El objetivo albiazul es que el nuevo entrenador "esté sentado el domingo en el banquillo contra el Écija". Se tratará de "un entrenador valiente y con experiencia". Zambrano insistió en que la labor de César Negredo es interina. El segundo de Ángel López dirigió la sesión de ayer, pero el Recreativo no se plantea que pueda dirigir el próximo encuentro. Entiende el club que el grupo necesita un preparador con experiencia suficiente para gestionar una plantilla con calidad suficiente, pero que atraviesa una profunda depresión por los últimos resultados.

Por todo ello, "no es fácil a estas alturas de la Liga y estando el Recre en la zona baja de la tabla peleando por la permanencia". Los nombres que baraja la entidad son perfiles altos de la categoría, entrenadores ya consagrados que además están a la espera de equipos que puedan pelear por algo más a corto plazo. Zambrano señaló a banquillos como el del Hércules o el UCAM de Murcia entre otros que han quedado libres recientemente o pueden estarlo con opciones de meterse en el play-off por el ascenso. "Hay que tener en cuenta que son cuatro grupos de Segunda B y que hay nervios en todos los que están peleando por ascender y sólo están cerca". De ahí que entienda que los entrenadores "quieren esperar esas opciones, porque no es lo mismo luchar por ascender que por no descender", indicó Zambrano. Además, contratar ahora a un entrenador por algo más de lo que queda de temporada implica poner en sus manos ya el proyecto de la próxima siempre que materialice la permanencia en la categoría. Eso reduce el abanico de candidatos actuales ya que el Recre no podría optar a los que en estos momentos tienen banquillo.

La entidad ha recibido numerosos ofrecimientos desde el pasado domingo. Entrenadores jóvenes, otros con experiencia y muchas apuestas con riesgo que no entran en los planes actuales de la entidad después de destituir a dos preparadores sin experiencia como primeros Javier Casquero y Ángel López. El escenario que se va a encontrar el elegido no será sencillo.

En el Nuevo Colombino se sucedieron las gestiones durante toda la jornada de ayer. Todo hacía indicar el domingo que estaría en Huelva durante el lunes. Sin embargo, el club se encontró con más dificultades de las esperadas inicialmente por todos los condicionantes explicados anteriormente. Se espera que el nuevo entrenador pueda tomar el mando antes de la vuelta al trabajo de la plantilla albiazul. El Recre quiere ganar el máximo tiempo posible.