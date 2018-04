El dilema de Negredo

Con la vuelta de Rafa de Vicente y de Jonathan Vila al grupo de los disponibles surge un problema para Negredo. Tiene que elegir entre dar continuidad a la fórmula que le permitió ganar al Córdoba B o volver al dibujo clásico de las semanas anteriores. Fundamentalmente consiste en jugar con un delantero o con dos. Los precedentes son claros. En el Municipal de Marbella Negredo tendrá que elegir entre su plan tradicional o la continuidad a la fórmula del éxito reciente.

El técnico siempre que pudo elegir se decantó por jugar con un único delantero centro como referencia y tres futbolistas en el centro del campo. No fue así contra el Córdoba no por elección propia, sino porque las circunstancias forzaron al madrileño a elegir entre lo que tenía. Con las ausencias de De Vicente y Vila además de la lesión de Ale Zambrano se quedó sin más efectivos que Djak Traoré en el centro del campo. Con el ascenso de Misffut al primer equipo para acompañar al africano su salida fue colocar a Boris y Gorka en punta. No tenía muchas más soluciones porque tampoco pudo contar con Robaina y los atacantes que tenía disponibles no se adaptaban con facilidad a jugar por el medio.

El delantero favorito del preparador fue Gorka. Sólo no jugó de inicio cuando estuvo sancionado. En el resto de los encuentros fue siempre el elegido, mientras que Boris quedó en el banquillo. El vasco en ocho partidos con el vallecano en el banquillo suma tres tantos. Su compañero anotó el tanto del empate momentáneo frente al UCAM en la Condomina. Los números son claros. Si tiene que elegir la preferencia está en Gorka Santamaría, porque así lo hizo en las anteriores ocasiones. Además, la visita a un líder sólido que en su casa apenas concede recomienda un Decano fortalecido en el centro del campo para plantear la batalla. Quien en teoría pierde protagonismo en este caso es Misffut. A pesar de su buen partido contra el filial cordobesista tendrá difícil la continuidad.