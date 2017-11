El dilema de Ángel López

ángel López tiene un dilema por delante. No cuenta con Nacho Monsalve, uno de los jugadores más en forma de la actual plantilla e indiscutible en el lateral zurdo desde su llegada al banquillo, para el choque del domingo contra el Granada B. Fue expulsado en San Fernando y hoy se espera que reciba una sanción de varios partidos por las palabras que reflejó el colegiado en el acta. Abre así un escenario nuevo para el preparador. Tiene donde elegir, pero su decisión puede tener un alcance futuro.

López tiene varias opciones en una plantilla amplia para sustituir al sancionado. La más clara es dar entrada a Casado en el once inicial. El lateral sevillano es el recambio natural que tiene, pero es el único de los posibles candidatos que no ha jugado ni un solo minuto desde que el técnico relevó a Casquero. El defensor fue titular en las diez primeras jornadas, vio la quinta cartulina amarilla en Melilla y desde entonces no ha vuelto a participar.

Variantes tiene para elegir en la banda derecha. Tanto Iván Malón como Mario Marín se pueden adaptar a la posición. El primero está muy asentado en la derecha, de donde parece complicado que lo mueva porque implicaría hacer dos cambios para resolver uno. Marín entró en los últimos minutos en San Fernando tras el tanto de Lazo. También Diego Jiménez se puede adaptar a una posición en la que jugó muchos minutos con el Recre en su anterior etapa. Hasta Iván Robles puede subir desde el filial, aunque el onubense en estos momentos ha perdido su presencia en el primer equipo.

Si Ángel López descarta para el relevo a Casado, el sevillano quedaría en una posición debilitada. El director deportivo, Manolo Toledano, anunció hace unos días en Antena Huelva que uno de los puestos que el club podría reforzar en el mercado invernal era el lateral zurdo porque sólo había un futbolista específico en alusión de Casado. Si no entra ahora que el titular se cae, su situación sería difícil en la plantilla.