Si no enseña el DNI nadie se atreve a decir la edad que tiene. Es el jugador con más minutos de la plantilla recreativista y el que más veces salió de inicio en el once albiazul. Ha jugado todo lo que ha querido porque hasta se permitió cumplir ciclo y descansar una semana tras la visita a Murcia en la salida a Linares. Es Núñez y sólo tiene 38 años. Lo ha jugado todo y paró cuando sintió una leve molestia para no forzar. Lo que para cualquiera es destacable para él se ha convertido casi en una sorprendente rutina.

El partido de La Roda fue otro más, otro día en la oficina de un jugador para el que los elogios se acaban. Si el tropezón del cancerbero manchego fue gol fue en gran medida porque delante estaba él. Fue el más rápido en actuar, en llegar y aprovechar la oportunidad. Otro tanto, otros tres puntos y un paso más hacia una permanencia que ahora se ve mucho más cerca. Fue el hombre del partido con permiso del cancerbero local, algo a lo que parece acostumbrado y que afronta con la mayor naturalidad. La afición recreativista lo venera.

400Partidos de liga en España. Con el de La Roda suma su cuarto centenario en la liga regular nacional

Su nivel competitivo es sorprendente cada día. Llama la atención en los entrenamientos y en el campo, donde no baja el pistón. A su lado nadie se relaja. Su rendimiento, edad y ascendencia sobre los demás es objeto de bromas constantes en un grupo que además destaca por la juventud de la mayoría. En La Roda compartió la banda derecha con un futbolista al que dobla la edad. Cuando Núñez ganó la Copa de Europa en Estambul con el Liverpool Iván Robles, que cumplió 20 hace unas semanas, todavía no había hecho la comunión. Si tuvo oportunidad de ver aquel memorable partido por televisión no pudo soñar que hoy compartiría el costado derecho albiazul con aquel canterano del Madrid. No es el único al que dobla la edad. También lo hace a Pape o Altamirano, todos ellos de la misma generación del 97.

Forma un tándem de veteranos con Jesús Vázquez clave en un equipo que ante La Roda alineó un once que sin ellos y la suma de Ubay Luzardo atrás no llegaba a los 25 años media. El onubense es el segundo jugador con más minutos del plantel con 2.594 frente a los 2.671 que acumula el madrileño. Sin ellos sería difícil imaginar la temporada recreativista y mucho menos pensar que habría sido deportivamente hablando de un club al que la permanencia en la categoría es vital para su supervivencia un año más.

Núñez vive en Huelva una segunda juventud. Llegó hace tres temporadas ya como un veterano y la duda de su rendimiento sobre su cabeza por cuestiones de edad. Cada año que pasa las despeja. Tanto es así que su aportación crece con el paso de los años. En la primera en Segunda División participó en 39 encuentros, pero sólo fue titular en 19 de ellos. Sólo completó 6 de ellos. En cambio tras el descenso a Segunda B demostró su compromiso para seguir un año más en Huelva y la campaña pasada fue determinante en la salvación albiazul. Fue titular en 35 encuentros y disputó 3.048 minutos, con 27 de ellos completos. En su evolución esta temporada va a más. De los 32 partidos ha disputado 31 y siempre saliendo de inicio. Ha completado 22. La campaña pasada hizo cuatro de sus cinco goles en la segunda parte, mientras que en la actual lleva dos de tres en el tramo final de los partidos. Promedia cinco por ejercicio. Núñez nunca baja el pistón. Le falta marcar este año en el Nuevo Colombino.

Con el de La Roda suma 400 partidos de liga entre Segunda B, Segunda y Primera en la competición española. Sumados los que acumuló en Chipre y en otras competiciones nacionales e internacionales roza el medio millar. Una regularidad asombrosa para un futbolista de potencia y que necesita de su físico para rendir al máximo nivel.

Y tiene cuerda para rato. No esconde que su deseo es seguir en Huelva, donde nadie discute que pueda hacerlo una temporada más al menos una vez se aclare el escenario institucional de la entidad. Su objetivo es llegar a los 40 como futbolista profesional. Necesita aguantar dos temporadas más y será en el Recre o no lo logrará porque hace ya mucho tiempo que decidió que el Decano sería su último club, precisamente en el que más partidos ha disputado en toda su carrera. Para ello queda mucho a tenor de su rendimiento sobre el césped.