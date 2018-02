Una deuda que saldar

La imagen dada y la forma en la que el Betis Deportivo pasó por encima del Decano no se olvidan en una semana. Sigue grabado en los aficionados y en los futbolistas albiazules. Las ganas de saldar son evidentes. "Si algo tiene el fútbol es que te permite una revancha sin que pase mucho tiempo", reconoció Ángel López. Cada semana "hay una oportunidad para quitarse el mal sabor de boca. Tenemos ganas de que llegue el domingo para mostrar nuestra mejor versión con ese Recre que empuja y mete al rival en campo contrario". Para lograrlo, "el apoyo de nuestra gente es fundamental".

El técnico reconoció ayer el dolor que generó la última derrota en el vestuario. "En Sevilla no fue nuestro mejor partido. Las cosas no nos salieron y el rival también juega", destacó. Para contrarrestarlo, "nuestra idea es volver a dar el máximo ante un rival sólido, firme y que encadenó dos victorias seguidas hace muy poco. Nos lo va a poner complicado a nivel ofensivo, no sólo saben defenderse".

Los albiazules tienen ganas "por los 700 que fueron a Sevilla y para toda nuestra gente para cerrar una semana de altibajos emocionales".

Ángel López espera que el ánimo colectivo mejora con las últimas noticias sobre el futuro económico de la entidad, ya que "si las cosas van bien en el entorno las cosas repercuten positivamente".

Del rival no se fía pese a ser el colista de la clasificación. El Lorca "ha fichado a cinco nuevos. Eso te dice que no da nada por perdido. Ganaron en el campo del Extremadura y empataron en el del Murcia hace poco. Es un rival con un corte claro de Segunda B. Es un rival a tener en cuenta".

El técnico no quiso en cambio dar más trascendencia de la necesaria al duelo porque "no es una final. Ni eufórico por ganar ni dramático por perder. Quiero ver al equipo que ha recuperado las sensaciones, la solidez defensiva y su agresividad". Eso sí, reconoció que "estamos en un periodo sensible de la temporada" por lo que requiere una vez más del "el apoyo de la gente que va a venir a ayudar".