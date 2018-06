La deuda con la AFE asciende a 460.000 euros

La deuda del Recre con la AFE por las denuncias de la plantilla correspondiente a la última temporada asciende a 460.000 euros, según ha podido saber Huelva Información. Es uno de los compromisos a los que tendrá que hacer frente el nuevo propietario para evitar el descenso a Tercera el 30 de junio. Además tendrá que resolver el pago pendiente a la Federación Andaluza de 603.000 euros, para lo cual se habilitó un patrocinio municipal por 500.000 que no se ejecutó por el embargo ya levantado, y el pago de otros 152.000 de los compromisos del concurso de acreedores. Son las necesidades urgentes a las que deberá hacer frente el grupo que encabeza Paco Mendoza. Tanto AFE como el concurso están cubiertos con el pago exigido a la firma de 650.000 euros, mientras que la otra partida tendrá que ser negociada o adelantada por el comprador.

Otros de los frentes inmediatos que tiene por delante el nuevo propietario recreativista es resolver la situación de Eurosamop en el Decano. La empresa de Juanma López tiene un contrato de gestión por diez años con el Recre. El grupo que encabeza Mendoza no cuenta con la sociedad del madrileño. Como consecuencia de ello deberá buscar una salida a una vinculación de nueve años más.

Hay dos caminos. O la salida es amistosa mediante la negociación correspondiente o si no hay acuerdo acabará en los tribunales. En cualquier caso en el futuro del Decano no estará Eurosamop. Los nuevos propietarios no están dispuestos a ceder la gestión de la entidad a terceros. Diferente planteamiento al que llevaba Krypteia Capital. El ofertante que se quedó en el camino en cambio sí había previsto que la parcela deportiva siguiese en manos de la sociedad de Juanma López.

La consecuencia directa de la ruptura con Eurosamop será la renuncia a todo el trabajo ya realizado en la planificación deportiva albiazul. Los nuevos propietarios tendrán que poner en marcha un proyecto deportivo prácticamente desde cero.