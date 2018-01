La derrota con el Cartagena alimenta las ganas de revancha

El Recre tiene ganas de revancha. La dolorosa derrota albiazul contra el Cartagena dejó un poso amargo en los albiazules, que preparan la visita a Murcia como una oportunidad para pasar página. El centrocampista malagueño Rafa de Vicente aseguró ayer que "hay muchas ganas de darle la vuelta a esta situación porque además la última derrota dolió mucho por inmerecida. Creo que fundamentalmente en la primera parte fuimos superiores a ellos y luego las circunstancias lo hicieron complicado. El mejor escenario para dar la vuelta es la Nueva Condomina".

Con pasado murcianista, reconoce tener "muchas ganas de volver, de jugar allí que tengo amigos y la gente me trató bien y sobre todo de ganar". No vaticina un choque sencillo porque "será un rival complicado en un campo que en los últimos años se nos dio bastante bien".

Sobre el césped de la Nueva Condomina se miden "dos equipos de superior categoría que por circunstancias estamos en Segunda B. Así que va a ver un partido grande. Ellos están en buena dinámica y el escenario es atractivo". La tabla exige a los albiazules una reacción. Para De Vicente es mejor "no mirar la clasificación". Por ello a Murcia "voy con las ganas y la ilusión de ganar cada domingo. Si las circunstancias son otras y hay que sumar un punto, bueno será".

Al Recre sólo le falta "el resultado" pues "estamos siendo superiores a los rivales como Granada, Jumilla o Cartagena y el resultado no ha acompañado. Hay que trabajar la finalización de cara a puerta porque al final el fútbol es resultadista".

Una de las variantes que tiene Ángel López para el choque es su caída a banda como alternativa a David Segura o Víctor Barroso. Su posición "es cosa del míster, como si me quiere poner de portero. Si tengo que jugar en la banda no tendré ningún problema". Pide un plus a nivel defensivo para recuperar la solidez porque "en los últimos partidos nos han marcado a balón parado, el Jumilla es un golazo y hay una parte que es culpa nuestra porque desde la portería a cero es como debemos volver a crecer". De lo que no quiere ni hablar más es de los colegiados, a los que "tenemos que olvidar y centrarnos en lo nuestro".