Una demostración de fe y de vida

Simón h ruiz hmorante hborja hjosema hdavid Sánchez H

Rayco H

Benito H

Saura 75' H

Víctor Curto HH

Guardiola H

Isi 61' H

Elady H

Rubén Gálvez H

Sedeño H

Ubay 61' H

Cantero H

José Alonso H

Bonaque H

De Vicente HH

Pape H

Zambrano 46' H

Miguelito H

Domínguez HH

Núñez HHH

Rubén Mesa 79' H

Machado H

Acarició los tres, lamentó perderlos todos y salvó uno en un escenario duro. El punto hay que valorarlo porque lo que significa hoy y por lo que valdrá en mayo. Ninguno sobra y el camino de la permanencia sumar siempre cuenta. El Decano arañó un empate en Murcia que puede ser vital cuando la liga ajuste cuentas y la capacidad de reacción sea un extra. Quizá mereció más en alguna fase del choque, pero con los pies en el suelo, el Recre de la primera vuelta ayer hubiese perdido. No así este Decano vivo y entero al que después de caído hay que rematar porque siempre se levanta.

La fórmula de la movilidad en ataque le dio el primer susto al Murcia a los cinco minutos de partido. Un balón al espacio lo cazó Núñez como acostumbra para ganar la línea de fondo y forzar el córner. Como un peligroso aviso para el equipo pimentonero el despeje de la zaga se fue rozando el palo de Simón. En el perfecto saque de esquina de Antonio Domínguez fue Fran Morante la rozó al fondo de su portería. El colegiado le dio al onubense su sexto gol de la temporada al considerar que el zaguero local no desvía la trayectoria del cuero.

Había apostado Pavón por alimentar las prisas de los locales. Su plan era claro. Si el Murcia lo pasaba mal de inicio le entrarían las dudas. Si por el contrario le permitía crecer se le convertiría en un rival temible. Mejor atajarlo pronto. No era el de la Nueva Condomina un partido para madurar y sí para golpear fuerte y primero. Así lo hizo el Decano.

Con un ataque enfocado al espacio y la velocidad le concedió a su rival toda la responsabilidad con 84 minutos por delante. Difícilmente terminaría así el partido, pero era la postura más lógica por parte albiazul. El Murcia arreó como le correspondía, pero sin el fútbol necesario. Fueron minutos de cierto agobio para los recreativistas. Templar los nervios iba a ser clave por uno y otro bando. Para los pimentoneros para eludir la ansiedad y las prisas, y para los onubenses porque el error sería letal. La tuvo Núñez a los 20 minutos en una acción en la que los nervios le jugaron una mala pasada al meta Simón, pero finalmente la defensa pudo abortar su remate forzado.

Cometer errores no es sólo evitar pérdidas de balón o cesiones en falso, también es evitar las faltas en zona peligrosa. Pape concedió una en la frontal que Víctor Curto transformó en el 1-1 en el minuto 38 ante un Rubén Gálvez al que la barrera le cambió la dirección. No había logrado el objetivo de mantener su renta al descanso el Recre, que convertía un choque franco con el discurrir del tiempo en un peligroso ejercicio de control e ímpetu de su oponente. Lo mejor que le podía pasar al Recre era el descanso para recomponerse. Había hecho daño, pero también había concedido la oportunidad de regresar al partido a un rival que no supo dormir ni maniatar.

Recomponer el equipo y que al minuto se te rompa uno de los pivotes no es buen augurio. Eso debió pensar Pavón cuando se vio obligado a dar entrada a Ale Zambrano por el lesionado Pape ya en el 46. El cambio generó desconcierto y alimentó la salida en tromba murciana.

El Decano cedió muchos metros y la pelota a su oponente. Con recuperaciones lejanas le costaba un mundo generar peligro cuando robaba, mientras que la zaga pimentonera abortó bien los intentos albiazules de ganar de nuevo balones al espacio. Parecía condenado a sufrir media hora más el Recre para arañar un punto. Necesitaba desesperadamente estirarse, sacar el partido de su campo o terminaría lamentándolo. Se amparó para ello a su mago, que en la primera aparición a la hora lanzó una preciosa vaselina al larguero. Quedaba claro que una vez más las opciones en ataque pasaban por Miguelito.

La aparición del onubense atemperó los ánimos locales. Pavón introdujo a Ubay Luzardo para fortalecer la defensa y ganar presencia por arriba, ante el carrusel de centros y balones colgados de los pimentoneros que estaban planteando muchas dificultades. Y curiosamente a los cinco minutos en una falta lateral Josema se impuso a la blanda zaga albiazul para hacer de cabeza el 2-1.

Tras darle la vuelta al partido esperaba el Murcia que terminaría el partido, pero olvidó que si algo tiene este Recre tan escaso a veces de argumentos es casta. Con el partido roto y en el peor momento reapareció el eterno Núñez para ganarle la partida a los centrales murcianos y restablecer las tablas en el 71. Personificación del abuelo que siempre se levanta, el Recre y Núñez fueron una vez más de la mano. Fue su último servicio antes de marcharse destrozado y tocado, por lo que además forzó la quinta.

Tocó sufrir de nuevo. Sin Núñez en punta se quedó sin el recurso de su verticalidad el Decano para hacer peligro al espacio, por lo que en los diez minutos finales se defendió consciente del valor del punto y a la espera de un milagro que no llegó, pero que no resta valor a la igualada. El Recre está un punto más cerca de la permanencia.