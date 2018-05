La defensa arremete contra el Trust

En la ronda testifical de la primera sesión del juicio se oyó a uno de los exdirectivos del Trust de Aficionados del Recre, Eduardo Calero, quien indicó al tribunal que los accionistas minoritarios decidieron unirse y crear en 2016 el colectivo "por la opacidad con la que Comas llevaba al club; no había transparencia". Hasta tal punto, subrayó, que "había que tener 400 acciones como mínimo para acudir a la junta de accionistas, por lo que no podíamos participar", aunque finalmente se supo que sólo eran necesarias 25.

El abogado defensor de Pablo Comas, Álvaro Sánchez Pego, utilizó esta información para arremeter contra la asociación de aficionados: "Si ustedes no eran socios en los años de los hechos que se están viendo en este juicio, no eran perjudicados cuando presentaron la querella". Dejó entrever así la improcedencia de que el Trust forme parte del procedimiento como acusación particular.

"Está usted intentando darle la vuelta a la tortilla", contestó Calero. "Sí se estaba creando un perjuicio al club, cuyos intereses nosotros defendemos". Es más, ya eran accionistas en las fechas de los hechos justiciables; minoritarios, pero accionistas al fin y al cabo y, por ende, igualmente perjudicados.

En el plenario de ayer se escucharon además los testimonios de varios acreedores concursales del Real Club Recreativo de Huelva. Hoy se celebrará la segunda sesión de la vista oral contra Pablo Comas. Está previsto que declaren, entre otros, Fernando Roig y un perito de la defensa que tratará de acreditar la transparencia de las cuentas del acusado.