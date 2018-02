"He cumplido un sueño en el Recreativo"

ángel López puso fin a su etapa como entrenador recreativista ayer. El técnico albiazul se despidió del club, la plantilla y la afición con un mensaje en el que agradeció la oportunidad brindada de dirigir al Decano y reivindicando su papel en el banquillo.

Leyó un comunicado escrito "con el corazón y la pasión, la misma que he puesto todo este tiempo entrenando al Recreativo de Huelva, y eso es lo mejor que me ha pasado en la vida". Definió al Decano como "un club único en España", por lo que había tenido la oportunidad de "cumplir un sueño". Continuó su comunicado admitiendo que "toca despertar de esta maravillosa etapa y sólo se me vienen a la cabeza cosas buenas y positivas".

"Soy el mismo ahora que el de las cuatro victorias y las siete porterías a cero"

Reivindicó su trabajo al frente del Decano, donde "soy el mismo entrenador ahora que el de las cuatro victorias consecutivas y el de las siete porterías a cero que tanto hizo soñar a todo los recreativistas". Entonces el Recre "se logró situar a tres puntos del primero, después de que estuviera en descenso". Desveló que la bajada en el rendimiento coincidió con la aparición problemas institucionales porque el equipo ganó "mientras en el vestuario sólo se habló de fútbol".

En su despedida aseguró que se sentía "fuerte para continuar, lleno de energía y capaz de revertir esa mala dinámica de tres derrotas consecutivas". No dudó de que "este grupo de jugadores sacará este club adelante, cumpliendo los objetivos en este año de transición para todo el recreativismo".

Agradeció también el trabajo de la plantilla albiazul por "su entrega, por su respeto y por emocionarme al máximo en cada partido. Siento paz y tranquilidad viviendo cada instante con gran intensidad, me he implicado en el crecimiento y profesionalismo del club hasta la médula, con el deseo de ver al Recre más vivo que nunca".

Tras salir del Decano "continúo con firmeza mi carrera como primer entrenador, buscando nuevos retos". En Huelva "he sido muy feliz" con "una experiencia de oro acumulada entrenando al Decano del fútbol español". Su reto es "volver y lucharé cada día a partir de hoy para volver a entrenar a este equipo, y demostrarle a la gente que soy el Ángel López de las cuatro victorias de las siete porterías a cero". Mientras tanto "soy un recreativista más. Si me buscan en la grada del Nuevo Colombino, me encontrarán".