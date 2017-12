Un 2018 sin cuesta de enero

En el fútbol no hay tiempo para el respiro. Las brasas de 2017 siguen encendidas, pero el Decano ya mira a lo que le espera en 2018. A diferencia de lo que pasará en muchos hogares españoles, el cuadro de Ángel López no tendrá que afrontar la cuesta de enero, aunque técnicamente se podría debatir si lo haría o no, aunque la que le espera al Recre sería una cuesta claramente descendente.

En una semana volverá a rodar la pelota en el Nuevo Colombino en el encuentro que medirá al Decano y al Cartagena. El partido está lleno de razones para convertirse en trascendental, primero porque los murcianos son los que marcan el ritmo en el Grupo IV, siendo los actuales líderes; y, segundo, porque el encuentro de la primera vuelta dejó una herida abierta con cruce de declaraciones e impugnación por parte del Recre por una supuesta alineación indebida que Competición no consideró tal, pero que dio lugar a un intercambio de ideas nada amistoso entre aficionados de ambos conjuntos a través de las redes sociales.

El primero de los choques lejos de casa será ante el Real Murcia, otro conjunto preparado para luchar por jugar la liguilla de ascenso a Segunda División y que ocupa el quinto puesto en la tabla. El empate de la primera vuelta (1-1) deja el goal average particular por decidir, por lo que se puede entender que es un partido de siete puntos.

Tras batirse en duelo con los dos conjuntos murcianos el Recre recibirá al Badajoz, un equipo que han transitado por la zona baja durante toda la primera vuelta, pero que consiguió su objetivo de llegar al ecuador de la competición fuera del descenso y de la promoción. Los pacenses han mejorado conforme se han ido adaptando a la categoría y ya demostraron en el choque en el Nuevo Vivero que están capacitados para complicarle la vida al Decano. Además, el Recre ha demostrado competir mejor ante rivales instalados en posiciones cómodas que ante aquellos que han afrontado los envites con el agua al cuello.

El primero de los meses del año concluirá en la Ciudad Deportiva Luis del Sol. Allí esperará al Decano el Betis Deportivo de José Juan Romero, un equipo que está pagando su bisoñez y osadía con derrotas, pero que tiene un estilo de juego muy definido con el que ha sido capaz, por ejemplo, de sacarle los colores al Cartagena en la primera vuelta con un contundente 1-4 en el Cartagonova.

Cartagena, Murcia, Badajoz y Betis Deportivo, cuatro rivales ante los que el Decano puede posicionarse para lo que resta de competición. La aspiración es pelear por la liguilla, pero cada vez quedan menos balas en la recámara.