El consejo retoma el funcionamiento del club con la confianza en el 30 de junio

El Recreativo lleva un mes en servicios mínimos, con la mayor parte de sus operaciones suspendidas y pendientes del proceso de venta de la entidad. Con el cierre en blanco del proceso y el mensaje claro del portavoz municipal, Manuel Gómez, le toca al actual consejo de administración y a la estructura de la entidad reactivar el funcionamiento de todo el club para encarar los movimientos necesarios para la próxima temporada. Ayer se produjo un primer encuentro en el Nuevo Colombino, según pudo saber este diario, entre dirigentes albiazules para despejar el nuevo escenario que se abre.

Todos los movimientos posibles están sujetos a resolver el pago a la AFE del 30 de junio. En este sentido, Manuel Gómez, insistió tras la reunión de la Mesa de Contratación que "tenemos algunas fechas muy claves como es el viernes 30 de junio que a las 12:00 debemos tener cubierta la deuda con los futbolistas porque si no conllevaría el descenso. Estamos trabajando para conseguir ese dinero que hace falta". Es la prioridad del plan B activada por el propietario. Gómez aseguró que el pago "está muy avanzado. Espero que no haya problemas para hacer frente a esos 600.000 euros" gracias a financiación externa. El consejo de administración albiazul trabaja con la seguridad de la respuesta municipal al problema.

Manuel Gómez recuerda que la entidad tiene una estructura administrativa y deportiva preparada

No obstante, Gómez quiso ser cauto porque "hasta que no se pague siempre hay riesgo, pero creo y confío que vamos a conseguir el dinero para evitar el descenso administrativo". Una vez salvado "tenemos que seguir trabajando y si no hay venta tendremos que organizar la próxima temporada porque el dueño del Recreativo de Huelva es el Ayuntamiento".

En este sentido, recordó que "ahora mismo el Recreativo tiene un cuerpo técnico, hay un entrenador con contrato y un consejo de administración. Si llega el caso y no hay compra serán ellos los que tendrán que asumir la gestión del Recreativo".