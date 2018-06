Al comprador le espera una inyección mínima de 1,5 millones a corto plazo

Hacerse con el control del Recreativo supone una aportación directa de 650.000 euros, para empezar, pero implica una inyección a corto plazo muy superior a esa cantidad con la que hacer del Recre un club operativo en unas condiciones básicas. El Decano necesita un aporte extra dinero para funcionar con normalidad.

Fuentes consultadas por este diario fijan en alrededor de 1,5 millones de euros lo necesario de forma inminente en la entidad albiazul para poder hacer frente a todas sus necesidades además de esos 650.000 que fija el convenio. De forma inmediata el club debe presentar su correspondiente aval para competir en Segunda B, hacer frente a diferentes compromisos de pago ineludible y está pendiente afrontar las deudas con trabajadores y extrabajadores. A esto hay que sumar cuestiones corrientes de una entidad que está muy deteriorada por lo vivido en los últimos años. Prueba de ello el goteo de embargos que azotan el Nuevo Colombino. Sacar al club de la economía de supervivencia va más allá de esos 650.000 cifrados.

A estas cantidades se añaden 1,5 millones aportados por Eurosamop y su salida

Todo ello sin contar con el dinero aportado por Eurosamop y el coste que tendría la salida de Juanma López de la entidad albiazul en caso de no ser el comprador. El actual gestor de la entidad, según fuentes por Huelva Información, aportó en el año que lleva en el club alrededor de 1,5 millones de euros. Si no es el comprador, el que entre en el Decano deberá asumir la devolución del préstamo además de negociar con el madrileño la rescisión de su contrato de gestión si no quiere contar con él.

Para hacer del Recre un club operativo sin el agobio constante de los últimos tiempos es precisa una transfusión monetaria importante para paliar sus necesidades urgentes, aplazar otras y despejar los golpes que de forma constante azotan a la entidad. Quien quiera entrar en el Recre deberá garantizar esos 650.000 que recoge el pliego para hacer frente a deudas con AFE y el concurso de acreedores, pero tener preparado un buen fondo para responder hasta que el club pueda generar sus recursos.