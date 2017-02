"No hemos competido en el primer tiempo"

Con autocrítica encaró el técnico del Recreativo, Juan Manuel Pavón, la rueda de prensa posterior a la derrota de su equipo ante el Jumilla. El preparador onubense arrancó su concurso ante los medios valorando que durante el duelo en el Municipal de La Hoya se vieron "dos partidos. En el primer tiempo el equipo no ha sabido competir. Llevábamos una semana trabajando sobre lo que nos íbamos a encontrar y a mí no me ha gustado el primer tiempo porque les hemos dado mucha ventaja al rival, sobre todo en las disputas y las segundas jugadas. Ellos nos han ido metiendo en nuestro propio campo y ha llegado lo que tenía que llegar, los goles del Jumilla". Prosiguió señalando que "en el descanso hemos querido corregir y creo que lo hemos hecho. En el segundo tiempo hemos visto otro Recre, a pesar del marcador en contra, hemos ido a empatar y a buscar la victoria y por momentos se ha visto. Se ha metido el 2-1 y hemos tenido un par de ocasiones, sobre todo una de Fran Machado que saca Neftalí bajo palos que marca un poco el partido. Al estirar las líneas hemos dejado espacio atrás y ellos arriban tienen buenos jugadores y han matado el partido con el 3-1. Aún así el equipo ha seguido intentándolo, pero no hemos sido capaces de levantar un resultado bastante adverso. Me quedo con el segundo tiempo en el que el equipo ha sabido competir ante un buen Jumilla y espero que nos sirva de escarmiento para los próximos partidos que nos quedan".

El míster recreativista lamentó que durante el desarrollo del primer tiempo se cometieron "muchos errores individuales. En el primer gol dejamos un balón escorado cerca del punto de penalti... Muchos errores que no se pueden permitir en esta categoría y menos ante un rival como el Jumilla, que ha sacado provecho de las circunstancias". Y en el mismo sentido argumentó que "nosotros hemos creado tanto nuestras ocasiones como las de ellos. No sólo los dos primeros goles, sino que ha habido algunas jugadas en las que por dar un mal pase o un mal despeje hemos dejado el balón en zona de nadie y el rival se ha aprovechado generando superioridades o igualdades numéricas. No hemos sabido jugar el primer tiempo. Lo he dicho en el descanso, que tenemos que ser más contundentes, tener las líneas más juntas y ser más listos a la hora de jugar este tipo de partidos, como hemos hecho en el segundo tiempo".

"El máximo responsable de la derrota soy yo porque no he sido capaz de hacer que este equipo haya competido en el primer tiempo. En el segundo tiempo todo ha cambiado, pero ya era tarde", afirmó con rotundidad Pavón, que ya mira al horizonte: "Ahora viene la Balona, que es un rival que tenemos cerca en puntos y la victoria en casa nos daría otra vez esa moral que nos dio el triunfo ante el Villanovense".