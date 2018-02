El club no quiere precipitarse en el banquillo

Sin prisas, pero sin pausa. El Recre busca entrenador para sustituir a Ángel López con la confianza de tener bien cubierto el puesto con César Negredo. Así se mostró ayer Manolo Toledano. Para el secretario técnico albiazul, "vimos los entrenadores que hay y lo que nos interesa. Tenemos alguno en mente, pero sin ninguna prisa porque tanto César como David llevan con el equipo desde el principio". Negredo se sentará ante el Écija y "ya veremos qué pasa el lunes".

Ante las dificultades para elegir técnico, el responsable albiazul reconoció que "hay muchos entrenadores que quieren venir al Recreativo, pero somos exigentes y queremos traer a un entrenador que se adapte a lo que pretendemos". Mientras tanto, "el equipo está bien preparado durante la semana. Los jugadores prácticamente no han tenido la percepción del cambio".

El elegido mantendrá al actual cuerpo técnico. Si llega un entrenador el club quiere que "sea para sumar con ellos al lado". Por ello, "tenemos prisas, pero no queremos precipitarnos. Estamos tranquilos porque sabemos lo que queremos".

Toledano sabe que el fútbol es imprevisible. Por ello no descartó ninguna posibilidad de futuro. "Quién dice que el domingo ganamos, hay un cambio espectacular y a lo mejor no hay tanta prisa", señaló ante una posible continuidad de Negredo más allá del domingo.

De las gestiones para firmar un preparador asumió que "hay alguno que es muy complicado, otros nos han dicho que no y según se fueron cayendo opciones se sumaron otros nombres". El club trabaja con dos opciones: "Hay entrenadores que estarían dispuestos a venir por cuatro meses y otros que piden que más larga duración. Nosotros a algunos les damos ese año más y a otros los queremos ver trabajar primero". Si el que viene "nos compensa podemos ampliarle ese año más, pero si no nos convence no podemos hipotecar al club". Uno de los candidatos es Kiko Ramírez, quien "es uno de los que está encima de la mesa". No obstante, "vamos a esperar al lunes y todos estamos contentos las prisas no serían tantas".