"Este es el club más grande en el que he jugado en mi vida"

Boris Garrós es el máximo goleador del Recreativo de Huelva esta temporada. El delantero catalán suma ocho tantos, el último de ellos el pasado domingo, cuando logró el tranquilizador 2-0 que sentenciaba el encuentro frente al Badajoz disputado en el Nuevo Colombino. Este ingeniero electrónico de 29 años de edad, llegó al Decano el pasado verano procedente del Gavá catalán con la vitola de ser el máximo artillero del grupo III de Segunda B, en la que anotó 26 dianas la pasada campaña. Boris acaba contrato el 30 de junio y ha mostrado su disposición a continuar vinculado a la entidad albiazul, que define como "el club más grande en el que he jugado en mi vida".

-Llegar a la cifra de goles que logró la pasada campaña parece difícil.

Ojalá que el gol más importante que marque esta temporada con el Recreativo sea alguno que esté por venir"

-Sí. Ya antes de empezar la Liga sabía que era algo muy complicado de conseguir pero estoy tranquilo. Hay que seguir por el camino que todos los compañeros y yo vamos recorriendo para acabar el curso de la mejor forma posible.

-El no haber encajado goles en los dos últimos partidos es fundamental en la recuperación del equipo.

-Creo que es la clave, lo que estamos trabajando con Ángel -se refiere a López, el técnico recreativista-. Hay que dejar la portería a cero e intentar materializar las ocasiones que tengamos arriba. Evidentemente si dejamos la portería a cero todo es mucho más fácil.

-¿Esta es su primera experiencia futbolística fuera de Cataluña?

-Sí.

-¿Y cómo está siendo?

-Muy positiva. Tanto la ciudad como la afición me han recibido con los brazos abiertos; me están tratando genial. Para alguien que sale de casa por primera vez es muy bueno. Estoy muy agradecido al trato recibido.

-Se comenta que el grupo IV de Segunda B, en el que milita el Recre, es uno de los más fuertes de la categoría. ¿Usted qué opina?

-Yo sólo he jugado en el IV y en el III. Creo que el IV tiene mejores equipos que el III pero éste tiene campos más complicados donde jugar. Aquí por suerte todos son de hierba natural y casi todos son estadios de fútbol casi profesional mientras que allí te encuentras muchos campos de hierba artificial y pequeños. Cada grupo tiene sus dificultades.

-¿Cuál considera que es el gol más bonito o más importante de los que lleva en el Decano?

-Ojalá que sea alguno que esté por venir. Pienso que el más bonito hasta ahora fue contra el Marbella en casa. Pero si me quedo con alguno creo que con el que hice en Cartagena porque fue en la primera jornada, acababa de llegar y me dio confianza.

-Y con el que logró ante el Badajoz quebró una racha de varias jornadas sin marcar.

-Me da confianza. A un delantero, quieras o no, le sube la autoestima al marcar. Buena parte de ese gol es de Gorka, que con su pase me dejó solo delante del portero, y ya le dije que el gol es suyo. Llevaba varias jornadas buscando el gol y no había manera; espero que cambie la dinámica a partir de ahora.

-El domingo pasado se creó confusión con las tarjetas amarillas que suma. Incluso el mismo club tuiteó que, con la que vio frente al Badajoz, acumulaba cinco y no podría jugar el domingo frente al Betis Deportivo, algo que luego rectificó pues se le había quitado la del partido frente al Lorca. A partir de este momento sí que está apercibido de sanción federativa.

-Ahora tengo que ir con mucho cuidado, porque llevo cuatro. Dentro del club ya me lo habían comentado y para mí no fue una sorpresa.

-¿Qué opina del próximo encuentro frente al Betis Deportivo?

-Es un filial y como todos los filiales posee jugadores con mucha calidad que aún están en su etapa de formación a expensas de ver si pueden llegar al primer equipo. Sus puntos fuertes serán la calidad y el ritmo que imprimen al juego con el balón. Nosotros tenemos que hacer un partido serio a nivel defensivo e intentar dejar la portería a cero. Y por intensidad, por garra y por fuerza, tenemos que ganar este encuentro. Sabemos que seguramente la posesión la tendremos perdida, porque tienen muchísima calidad, pero vamos a usar nuestras armas para intentar ganar.

-¿Qué opciones le ve al Recre en esta temporada?

-Aunque suene muy tópico creo que debemos pensar partido a partido, seguir la dinámica positiva que ahora estamos llevando y así nos lo iremos encontrando. Si hacemos las cosas bien y nos hacemos fuertes en casa podemos conseguir algo muy bonito.

-¿Cuál es el objetivo del equipo?

-Para empezar ganar el domingo al Betis y luego ya veremos. La Segunda B es muy pareja, no hay rival fácil. Por ejemplo ya vimos la jornada anterior cómo el Extremadura perdió en casa contra el colista. Aquí todo el mundo se deja puntos. No hay equipos como el Barça o el Madrid que ganen la mayoría de los partidos. Si nosotros seguimos con la regularidad defensiva y aprovechando las ocasiones de gol que tengamos podemos lograr algo muy bonito, sin duda.

-Firmó por un año con el Decano. ¿Le gustaría continuar en él?

-Estoy muy contento aquí. La ciudad y el club me tratan muy bien, pero creo que aún es pronto para hablar del año que viene porque pueden pasar muchas cosas. Para empezar el club tiene que ponerse en contacto conmigo para mostrarme el interés de que siga.

-Disposición por su parte sí hay.

-Claro. Este es el club más grande en el que he jugado en mi vida. Estoy muy contento de estar aquí pero ya veremos porque tampoco depende de mí.

-Esta temporada ha jugado en todos los partidos, casi siempre como titular.

-Estoy muy contento por ello, por gozar de la confianza de Ángel ahora y antes de Javier Casquero. Es un orgullo defender la camiseta del Recreativo de Huelva.

-¿Qué ambiente se respira en la plantilla?

-Muy bueno tanto con el cuerpo técnico como entre nosotros. Somos un grupo muy bueno, formamos una piña. Estamos muy concentrados y todo el mundo está dispuesto a ayudar al compañero. Eso luego se nota en el terreno de juego.

- Se espera que este domingo haya una nutrida presencia de aficionados albiazules en Sevilla para animar al Decano frente al filial verdiblanco. La Federación de Peñas y el Trust han fletado autocares para poder acudir a presenciar el encuentro.

-Eso nos motiva mucho. Sabemos que la afición nunca nos falla. No sé decir qué número de seguidores habrá pero seguro que serán muchos y notaremos su apoyo en la Ciudad Deportiva del Betis.

-Lance un mensaje a la afición.

-Esfuerzo, trabajo y lucha no van a faltar, pero no sólo por mi parte sino por toda la plantilla, los que juegan más y los que juegan menos, y el cuerpo técnico. Quizá yo sea un poco más visible porque soy el que se pelea allí arriba, pero todos en su parcela durante la semana están luchando igual que yo. Trabajo, ambición y ganas no van a faltar, no van a ser un hándicap negativo. Vamos a seguir así y con su ayuda, que tampoco hace falta que lo diga porque siempre nos apoyan, intentaremos sacar todos los puntos posibles.