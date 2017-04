El club estudia las medidas para los que no paguen

El consejo de administración recreativista estudia las medidas a aplicar ante los abonados que llegado el sábado no hayan pagado sus carnés de la temporada. Los rectores albiazules han barajado varias opciones, si bien fuentes de la entidad aseguraron ayer que los abonados que no paguen sus carnés antes del sábado sólo no podrán acceder a los encuentros, aunque todavía podrán pagarlos antes del final de la temporada para salvar su antigüedad. Entienden que aunque existen unos plazos claros mientras esté en curso el campeonato podrán ponerse al día en los pagos para evitar la pérdida del número.

El aviso lanzado desde la entidad ha reactivado a muchos seguidores que lo habían dejado hasta última hora para liquidar la deuda. De esta forma, aquellos abonados que no paguen su carné no podrán entrar en el campo hasta hacerlo y llegado el final del campeonato verán anulada su antigüedad, como cualquier otro abonado que en algún momento dejó de pagar su carné con la diferencia de haberse aprovechado del club por sus problemas durante casi una temporada completa. El consejo de administración entiende además que no puede impedir que un socio que este año no pagó el carné pueda sacarse su abono como nueva alta en el futuro. El club tiene previsto comunicar antes del sábado las consecuencias definitivas de los impagos.

Hasta la fecha han pagado las renovaciones de sus carnés algo más del 70% de los seguidores que suscribieron el compromiso en verano, lo que supone que casi el 30 todavía no la ha hecho. El plazo para hacerlo antes de perder el derecho de acceso al campo finaliza el sábado y tras el partido contra el Mérida ya no podrán entrar al campo hasta pagar.