El club no contempla la salida de Iván Aguilar

Una de las ausencias más importantes que ha tenido el Recreativo en las últimas jornadas ha sido la del delantero Iván Aguilar. El atacante no fue citado para viajar a San Fernando al sufrir molestias, mientras que en el choque ante el Cartagena no se vistió por decisión técnica. La no participación del ex del UCAM Murcia en los dos últimos compromisos ligueros ha disparado los rumores sobre la posible salida del ariete en el mercado invernal, algo que el Recreativo "no contempla", aunque es cierto que desde la entidad albiazul son conscientes de que al malagueño no le faltan ofertas, ni del fútbol español ni de fuera del país.

Así, en tierras murcianas ya se había especulado en las últimas horas con el interés del Real Murcia por hacerse con los servicios del delantero recreativista, aunque para poder salir Iván Aguilar tendrá o bien que negociar su desvinculación o bien presentar una oferta que satisfaga las exigencias de la entidad onubense, ya que al máximo goleador del Decano en la presente temporada aún no se le adeudan tres mensualidades, por lo que no puede extinguir su contrato de forma unilateral.

Al margen de Iván Aguilar hay otros jugadores que también han sido seguidos en los últimos tiempos por clubes de superior categoría, como son los canteranos Dani Molina y Miguelito. El mediocentro ya pudo salir en el pasado verano al Celta de Vigo y parece que el club celeste sigue teniendo interés en hacerse con los servicios del onubense para reforzar su filial y poder alternar entrenamientos con la primera plantilla, donde coincidirá con José Naranjo si el rocianero no cambia de aires en el mes de enero.

Miguelito, por su parte, ha sido el jugador más determinante del Decano desde que se recuperó totalmente de su lesión y se le ha relacionado con el Nàstic de Tarragona en los últimos tiempos. Por su edad, el atacante albiazul tendría que marcharse para formar parte de la primera plantilla tarraconense y jugar en Segunda División.