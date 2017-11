"No se celebra nada en noviembre"

Fiel a su estilo. Ángel López puso los pies en la tierra en la rueda de prensa. Celebró la victoria albiazul y emplazó al recreativismo para la siguiente batalla dentro de siete días contra el Granada B.

El choque de San Fernando discurrió "como habíamos preparado". Fue un partido "igualado y competido" ante un rival que "nos ha exigido al máximo". Por ello la lucha "ha sido total". En contra de lo que cabría esperar, la expulsión de Doblas no ayudó al plan inicial porque "once contra once estábamos mejor en el campo contrario". En ese momento defendió su plan: "Parece que cuando te quedas con uno más hay que lanzarse a por el partido y ellos no lo han notado tanto". Por ello al descanso le pidió a su equipo que "mantuviese la calma". Echó en falta, eso sí, "algo de pausa y de tener el balón". En el tramo final "hicimos los cambios para intentar ganar el partido".

Algo más calmado tras la exultante celebración, Ángel López aseguró que el mérito de las cuatro victorias consecutivas "es muy grande y todos lo hemos celebrado con nuestra gente porque se lo merece". Insistió no obstante en su habitual partido a partido: "Estamos en noviembre y a estas alturas no se celebra nada". El técnico destacó el enorme valor que tiene "ganar a un rival en racha en su campo, con la portería a cero". Y tras la celebración, pase de página y a pensar en el Granada B. "Le debemos dar mérito a estas cuatro victorias con la portería a cero, pero la semana que viene jugamos con letras mayúsculas en el Nuevo Colombino". De su eufórica celebración recordó que "se me han cerrado muchas puertas, me ha costado mucho y todo lo que he sufrido en mi carrera deportiva ahora me vale". Por ello, "tengo calma en la victoria y celebro 15 segundos porque mi gente me necesita que han venido desde muy lejos". Tras esos 15 segundos "pongo los pies en el suelo porque conozco el fútbol y las he vivido de todos los colores".

El duelo de San Fernando fue duro "como esperábamos". El tanto en el tramo final de Lazo fue especial porque el gaditano estuvo toda la semana entre algodones. Por ello Ángel López quiso dedicar la victoria "al recuperador y al doctor" porque "han hecho un trabajo sensacional y les dedico esa victoria, y también al propio jugador, que se ha quitado miedos de lesiones anteriores". López no quiso valorar la actuación arbitral, muy cuestionada por los aficionados locales. El preparador felicitó "al San Fernando, un club señor, que ha tenido muchos problemas y se ha levantado" porque "tengo amigos aquí como Pedro Ríos que coincidimos en Getafe". De la difícil labor de un colegiado insistió en que "todos los días de la semana me pongo un silbato y sé lo difícil que es".