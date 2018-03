Se había caracterizado César Negredo desde que tomó las riendas del Recreativo por su talante, por su mesura y por tratar de ser siempre políticamente correcto, pero el técnico del Decano decidió dar un paso firme hacia la realidad al término del encuentro ante el Villanovense. "Han pasado 31 jornadas y alguno no se ha dado cuenta de que en esta categoría hay que competir... Aquí no hay jugadores de Primera División", así de claro se mostró el técnico, que quiso evidenciar que la carencia competitiva no era común a todos los integrantes del bloque, destacando a Antonio Núñez: "Con 39 años, una Champions y la vida resuelta es el jugador más competitivo de la plantilla. Esa es la realidad del fútbol de hoy. A los cinco minutos lleva el pantalón lleno de barro, gana disputas, el rival lo rebasa y vuelve para tratar de robar...", a lo que añadió que "algunos jugadores no compiten como entrenan". A pesar de lo expuesto, Negredo no dudó en afirmar que "cuento con todos los jugadores, pero voy a poner a los más competitivos".

En su discurso, el preparador vallecano mostraba su decepción, sobre lo que comentó que "esperaba más, esperaba que los jugadores dieran un paso adelante y sacaran el partido porque eso es lo que tiene que suceder entre el Recreativo y el Villanovense", aunque quiso ser justo e indicó que "también hay que decir que ha habido dos ocasiones de gol y han sido del Recreativo. No suele pasar nada en los partidos de Segunda B si se empata a cero, hoy no hemos tenido errores y no ha habido goles". Cerrando su discurso sobre el rendimiento del plantel, expresó el preparador madrileño que "estoy con ellos a muerte.

El Recre fue incapaz de romper el entramado defensivo de un Villanovense aguerrido, algo que el míster albiazul explicó diciendo que "nos falta creatividad, calidad, saber estar... Los números no mienten. Aquí no podemos engañar a nadie, yo sé lo que veo cada semana, pero hay que tener en cuenta que este equipo -por el Villanovense- está a tres puntos del play off, pero el único que ha podido ganar ha sido el Recreativo".

Del resultado comentó que "el punto, después del partido, es lo que hay, lo que hemos sacado. No se puede decir que sea bueno, porque queríamos sacar los tres puntos. Nos quedamos con el punto y a seguir remando". Del desarrollo del encuentro dijo que "ha sido muy feo, ellos no han propuesto nada, sólo han buscado nuestro fallo y desde el orden y la agresividad nos han disputado el partido". También explicó la ausencia de Natalio, al que "le ha dado un pinchazo en el gemelo cuando ha salido a calentar". Para finalizar habló de los resultados cosechados por los equipos de la zona baja, todos beneficiosos para el Decano: "A los equipos de abajo nos cuesta sumar. Seguimos con la misma distancia y hay que competir estos siete partidos".