El caso Ceballos se cierra sin que sea inscrito Pavón

El Recreativo sigue dando pasos hacia la normalidad, aunque ésta quede aún demasiado lejos. El club ha conseguido desbloquear una situación que se había enquistado, la de su banquillo. Tras la derrota en Córdoba ante el filial blanquiverde (1-0) Alejandro Ceballos fue cesado como preparador del Decano, desde entonces habían pasado diez encuentros sin que el Recre pudiera haber resuelto la salida del preparador de Gines. Primero fue la falta de entendimiento entre el club y el técnico lo que dilató la situación en el tiempo, luego los abogados de ambas partes llegaron a un acuerdo en cuanto a cantidades y forma de pago, pero el club no tenía liquidez para afrontar la extinción del contrato del expreparador del San Roque, algo que sí pudo acometer en el día de ayer.

A pesar del esfuerzo y de la premura en las gestiones por parte del consejo de administración del Decano, la licencia de Juan Manuel Pavón como técnico del primer equipo no llegó a tiempo -el sistema de la Federación otorga hasta las 14:00 para el trámite de las fichas y la presentación de documentación-, por lo que el Recreativo vivirá mañana su undécimo encuentro sin entrenador en el área técnica durante el desarrollo del choque.

No obstante, parece claro que éste será el último partido de Juan Manuel Pavón en la grada, pues las pretensiones de la cúpula directiva albiazul es que "el lunes o el martes, como muy tarde" el excentrocampista albiazul cuente con su documentación en regla para poder entrenar al Recreativo, no sólo de lunes a viernes, sino también los días de partido. Ahora habrá que esperar a ver cómo se resuelven las sanciones económicas que la reglamentación impone por no presentar entrenador en los últimos encuentros, al tiempo que la investigación abierta para analizar la irregular situación del técnico recreativista quedará cerrada al haberse resuelto.