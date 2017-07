Un camino con dos vertientes

Siguen pasando los días y sigue sin arrojarse pista alguna sobre el panorama deportivo del Recreativo. Desde que terminó el encuentro ante el San Fernando la actualidad recreativista ha estado claramente marcada por la situación institucional del club, ya que, al margen de la operación de venta, el Decano tenía que hacer una serie de pagos inminentes para no perder en los despachos lo que se había conseguido en el terreno de juego. Tras resolver los distintos escollos con fecha de caducidad que estaban en el horizonte albiazul ahora quedan abiertos dos frentes distintos, pero igualmente perentorios.

El grupo encabezado por Juanma López tendrá que resolver dos problemas de gestión, el embargo de Hacienda y la situación de los empleados y exempleados del club, que alcanzaron un acuerdo en el pasado mes de enero con el Ayuntamiento para recibir sus sueldos a final de temporada, pero que a día de hoy siguen sin ver liquidada la deuda que el Decano mantiene con ellos. Carlos Hita ya se reunió con parte de la actual plantilla de trabajadores a comienzos de semana y Juanma López lo hará con urgencia cuando desembarque en Huelva. Mientras tanto continúa el encierro de Pepe Delgado y Jorge Gálvez en el Nuevo Colombino, que arrancó el pasado viernes y al que no tienen previsto ponerle fin hasta que haya una solución tangible.

Por otra parte, los nuevos gestores tendrán que poner en pie un organigrama deportivo del que poco se conoce hasta el momento, dándole especial celeridad a la ocupación del banquillo albiazul y la composición de una plantilla lo suficientemente numerosa como para poder iniciar la pretemporada con las garantías necesarias de que el trabajo realizado en el periodo estival tenga su transferencia a la competición.

De los 19 equipos que tienen prácticamente asegurada su presencia en el Grupo IV (andaluces, extremeños, murcianos y el Melilla) ya hay 15 que tienen confirmado su entrenador, mientras que el Granada B y el Lorca Deportiva no lo han hecho, pero tienen negociaciones avanzadas. El otro club sin movimiento es el Jumilla, donde las sensaciones son negativas, ya que el inversor asiático no ha hecho ningún tipo de comunicado al asesor legal del club, por lo que no se descarta que el desenlace sea trágico.

Todo ello mantiene a la espera a Juan Manuel Pavón, al que le resta un año de contrato con el club, así como a los jugadores con contrato en vigor -algunos podrían no contar para el nuevo proyecto- y a aquellos que alcanzaron un acuerdo verbal con la secretaría técnica para continuar y que están aguardando que se deshaga el nudo. Existen altas posibilidades de que los nuevos gestores apuesten por la contratación de un nuevo técnico -se han producido contactos con Casquero-, pero, con independencia del elegido, lo que está claro es que el tiempo se ha convertido en enemigo del Recre.